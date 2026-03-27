Torino, si accelera sulla vendita? Tra le banche d’affari circola un dossier sul club

Da qualche settimana tra le banche d’affari starebbe circolando un nuovo dossier di uno storico club calcistico, quello del Torino, attualmente di proprietà dell’imprenditore Urbano Cairo. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, tra gli addetti ai lavori circola il nome del colosso statunitense Bank of America (Bofa).
La banca americana, secondo le indiscrezioni, avrebbe mostrato un certo attivismo, vista anche la sua consolidata esperienza come consulente nel settore del calcio europeo. Al momento non risulterebbero potenziali compratori interessati al Torino, anche se l’area geografica a cui si guarda resta quella statunitense.
Fonti vicine a Urbano Cairo, hanno ribadito quello che il numero uno di RCS ha spiegato anche nei mesi passati: «Sono aperto a vendere il Torino a uno più bravo e disponibile di me a fare investimenti. Non ho ancora ricevuto offerte». Ora sembrerebbe che, almeno a livello finanziario, qualcosa stia cominciando a muoversi.
Non va dimenticato che, a proposito della partita per la vendita del club granata, molto potrebbe ruotare attorno a un eventuale accordo con il Comune per la vendita dello stadio Olimpico Grande Torino. Cadute le ipoteche, Cairo potrebbe sfruttare l’occasione e rafforzare in questo modo il patrimonio della società.