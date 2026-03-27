Torino, si accelera sulla vendita? Tra le banche d’affari circola un dossier sul club

Fonti vicine a Urbano Cairo, hanno ribadito quello che il numero uno di RCS ha spiegato anche nei mesi passati: «Sono aperto a vendere il Torino a uno più bravo e disponibile di me a fare investimenti. Non ho ancora ricevuto offerte». Ora sembrerebbe che, almeno a livello finanziario, qualcosa stia cominciando a muoversi.

Non va dimenticato che, a proposito della partita per la vendita del club granata, molto potrebbe ruotare attorno a un eventuale accordo con il Comune per la vendita dello stadio Olimpico Grande Torino. Cadute le ipoteche, Cairo potrebbe sfruttare l’occasione e rafforzare in questo modo il patrimonio della società.