Playoff Mondiali 2026, l'Italia sfiderà la Bosnia per volare negli Stati Uniti

L’Italia sfiderà la Bosnia per cercare di conquistare l’accesso al prossimo Mondiale. Nella notte di Bergamo, gli Azzurri hanno avuto la meglio sull’Irlanda del Nord, grazie al 2-0 maturato nel secondo tempo di una sfida molto complicata. Decisive le reti di Sandro Tonali e di Moise Kean, che hanno consentito alla Nazionale di Gattuso di accedere all’ultimo atto dei playoff.

Ora l’Italia volerà in trasferta a Zenica per cercare di ottenere un risultato che manca da due edizioni. In caso di vittoria sarà garantito il posto nella Coppa del Mondo, dove gli Azzurri sarebbero inseriti nel girone B insieme uno dei tre padroni di casa, il Canada, alla Svizzera e al Qatar.