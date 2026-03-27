Il risiko delle nomine nelle partecipate: possibile conferma per Scaroni in Enel

Mentre è alle prese con un riassetto interno dopo la sconfitta nel referendum, il governo ha sul tavolo il dossier che riguarda le partecipate di Stato, chiamate a nominare i loro nuovi consigli di amministrazione. Complessivamente, sono 18 i CdA da formare per un totale di 118 nomine da approvare.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, l’esito negativo del referendum avrà a suo modo un peso per la formazione dei CdA di società come Eni, Enel, Poste, Leonardo, Enav e Terna, fra le altre. Inoltre, ci sono anche delle nuove controllate dirette del Tesoro come, per un fare un breve elenco, Amco, Consap, Equitalia Giustizia, Poligrafico dello Stato, Mefop, PagoPa, Sogesid, Sogin, Sport e Salute, Stretto di Messina e Sviluppo Lavoro. A queste si sommano tre società chiave della galassia Fs: Rfi, Trenitalia, Fs Logistix. Si aggiunga, infine, che Consob è senza presidente (dove avrebbe intanto ripreso quota la soluzione Federico Freni, osteggiata dal vicepremier Tajani) e pure il vertice dell’Antitrust dovrà essere sostituito nelle prossime settimane.