Champions, la UEFA paga i bonus per playoff e ottavi: alle italiane 14 milioni

L’edizione 2025/26 della Champions League sta proseguendo con la fase a eliminazione diretta, arrivata ai quarti di finale. Nella giornata di oggi, come appreso da Calcio e Finanza consultando documenti ufficiali, la UEFA effettuerà infatti nuovi pagamenti per la partecipazione alla massima competizione europea per club, distribuendo i premi legati alla qualificazione delle squadre ai playoff e ai successivi ottavi di finale.

Pagamento premi Champions – Le cifre per le italiane

Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo i calcoli effettuati da Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di 14 milioni di euro. La quota maggiore di questa cifra (12 milioni di euro in totale) spetterà all’Atalanta, l’unica delle tre italiane qualificate ai playoff che è riuscita a superare il proprio turno e ad accedere agli ottavi di finale.

Inter e Juventus incassano invece appena 1 milione a testa, quello garantito a chi accede dalla prima fase ai playoff. I nerazzurri sono stati eliminati dal Bodo Glimt nel doppio confronto, mentre i bianconeri sono stati sconfitti dal Galatasaray.

Di seguito, tutti gli incassi delle formazioni italiane per questo turno di pagamenti: