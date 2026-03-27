L’Italia ha superato il primo dei due ostacoli che la separano dall’accesso ai Mondiali 2026. Dopo due edizioni di assenza, gli Azzurri sperano di tornare a giocare la Coppa del Mondo a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Sconfitta l’Irlanda del Nord per 2-0, ora la squadra di Gennaro Gattuso se la vedrà con la Bosnia, che ha avuto la meglio sul Galles ai calci di rigore.
L’importanza dell’appuntamento ha risvegliato anche l’interesse dei tifosi. Oltre allo stadio Bergamo gremito, anche davanti alla televisione non sono mancati gli appassionati. Nel dettaglio, Italia-Irlanda del Nord – andata in scena su Rai1 – ha fatto registrare 10.036.000 spettatori, con uno share pari al 43,8%.
Si tratta del miglior risultato ottenuto dalla Nazionale in tv dall’ultima partita degli Europei del 2024, quando la sfida tra Svizzera e Italia fece registrare 10,7 milioni di spettatori e oltre il 63% di share. Nel mezzo, il miglior dato è quello di Italia-Germania, quarto di finale di Nations League, con poco più di 8 milioni di spettatori e il 37,2% di share.
Escludendo i tornei estivi più importanti, per trovare un dato migliore rispetto a quello della serata di ieri bisogna tornare a un altro match valido per l’accesso alla Coppa del Mondo, quella del 2018. Italia-Svezia, giocata il 13 novembre 2017 a San Siro, fece registrare 14,8 milioni di spettatori e uno share del 48,5%.