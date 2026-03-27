L’Italia ha superato il primo dei due ostacoli che la separano dall’accesso ai Mondiali 2026. Dopo due edizioni di assenza, gli Azzurri sperano di tornare a giocare la Coppa del Mondo a 12 anni di distanza dall’ultima volta. Sconfitta l’Irlanda del Nord per 2-0, ora la squadra di Gennaro Gattuso se la vedrà con la Bosnia, che ha avuto la meglio sul Galles ai calci di rigore.

L’importanza dell’appuntamento ha risvegliato anche l’interesse dei tifosi. Oltre allo stadio Bergamo gremito, anche davanti alla televisione non sono mancati gli appassionati. Nel dettaglio, Italia-Irlanda del Nord – andata in scena su Rai1 – ha fatto registrare 10.036.000 spettatori, con uno share pari al 43,8%.