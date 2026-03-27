Vittoria con l’Irlanda del Nord e il caso Coppa d'Africa: l’Italia risale nel ranking FIFA

Il successo di ieri e la decisione della CAF spingono gli Azzurri verso l’alto in classifica: ecco la graduatoria aggiornata.

Di
Marco Sacchi
Governance
Onefootball
Italia ranking FIFA
(Foto: Andrea Staccioli / Insidefoto)

L’Italia risale nel ranking FIFA. Il successo contro l’Irlanda del Nord ha fatto ottenere punti agli Azzurri nella graduatoria che mette in ordine le Nazionali di tutto il mondo. La squadra di Gattuso ha guadagnato un posto, portandosi in 12esima posizione e riavvicinandosi alla top 10 dopo il calo successivo agli Europei del 2024. 

Tuttavia, a fare la differenza nelle posizioni è stata una decisione presa fuori al terreno di gioco. Parliamo di quella della CAF (la Confederazione africana), che ha ribaltato il verdetto della finale di Coppa d’Africa a due mesi di distanza dalla fine del torneo, assegnando la vittoria al Marocco per 3-0 a tavolino sul Senegal. 

La decisione ha sottratto punti nel ranking al Senegal, sceso da quota 1706 a 1684. Un calo che ha consentito all’Italia di guadagnare una posizione e di allungare grazie alla vittoria contro l’Irlanda del Nord, che ha portato gli Azzurri a 1707 punti, al 12esimo posto davanti alla Colombia (1696 punti). 

Di seguito, la classifica aggiornata alla serata di ieri: 

  1. Spagna – 1877,18 punti 
  2. Francia – 1873,96 punti 
  3. Argentina – 1873,33 punti 
  4. Inghilterra – 1834,12 punti 
  5. Portogallo – 1760,38 punti 
  6. Brasile – 1756,49 punti 
  7. Olanda – 1756,26 punti 
  8. Marocco – 1754,59 punti 
  9. Belgio – 1730,71 punti 
  10. Germania – 1724,15 punti 
  11.  Croazia – 1721,73 punti 
  12. Italia – 1707,46 punti 
  13. Colombia – 1696,45 punti 
  14. Senegal – 1684,85 punti 
  15. USA – 1681,88 punti 

La sfida dell’Italia con la Bosnia sarà molto importante anche in chiave ranking. Oltre all’eventuale successo nella partita, che consentirebbe agli Azzurri di avvicinarsi alla top 10, volare al Mondiale vorrebbe dire prendere parte al torneo che più di tutti assegna punti validi per il ranking FIFA. 

Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei continentali o mondiali fa solamente guadagnare punti a chi vince le partite, senza toglierne a chi perde. Una mancata partecipazione alla Coppa del Mondo spingerebbe l’Italia ancora più in basso.  

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.