Vittoria con l’Irlanda del Nord e il caso Coppa d'Africa: l’Italia risale nel ranking FIFA

Tuttavia, a fare la differenza nelle posizioni è stata una decisione presa fuori al terreno di gioco. Parliamo di quella della CAF (la Confederazione africana), che ha ribaltato il verdetto della finale di Coppa d’Africa a due mesi di distanza dalla fine del torneo, assegnando la vittoria al Marocco per 3-0 a tavolino sul Senegal .

L’ Italia risale nel ranking FIFA . Il successo contro l’Irlanda del Nord ha fatto ottenere punti agli Azzurri nella graduatoria che mette in ordine le Nazionali di tutto il mondo. La squadra di Gattuso ha guadagnato un posto, portandosi in 12esima posizione e riavvicinandosi alla top 10 dopo il calo successivo agli Europei del 2024.

La decisione ha sottratto punti nel ranking al Senegal, sceso da quota 1706 a 1684. Un calo che ha consentito all’Italia di guadagnare una posizione e di allungare grazie alla vittoria contro l’Irlanda del Nord, che ha portato gli Azzurri a 1707 punti, al 12esimo posto davanti alla Colombia (1696 punti).

Di seguito, la classifica aggiornata alla serata di ieri:

Spagna – 1877,18 punti Francia – 1873,96 punti Argentina – 1873,33 punti Inghilterra – 1834,12 punti Portogallo – 1760,38 punti Brasile – 1756,49 punti Olanda – 1756,26 punti Marocco – 1754,59 punti Belgio – 1730,71 punti Germania – 1724,15 punti Croazia – 1721,73 punti Italia – 1707,46 punti Colombia – 1696,45 punti Senegal – 1684,85 punti USA – 1681,88 punti

La sfida dell’Italia con la Bosnia sarà molto importante anche in chiave ranking. Oltre all’eventuale successo nella partita, che consentirebbe agli Azzurri di avvicinarsi alla top 10, volare al Mondiale vorrebbe dire prendere parte al torneo che più di tutti assegna punti validi per il ranking FIFA.

Ricordiamo, infatti, che la partecipazione alle fasi finali dei tornei continentali o mondiali fa solamente guadagnare punti a chi vince le partite, senza toglierne a chi perde. Una mancata partecipazione alla Coppa del Mondo spingerebbe l’Italia ancora più in basso.