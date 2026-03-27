In attesa della disputa dei quarti di finale (al via il prossimo 7 aprile), la UEFA ha già ufficializzato il calendario delle semifinali di Champions League. Le squadre rimaste in gioco nella competizione potranno quindi organizzarsi con anticipo, sapendo già quando scenderanno in campo in caso di qualificazione al prossimo turno.
«Al fine di fornire maggiore certezza e consentire una migliore pianificazione e preparazione per i club, i tifosi e tutti gli altri stakeholder, la UEFA ha deciso di anticipare la pubblicazione del calendario delle semifinali della UEFA Champions League», ha sottolineato la Federcalcio europea in una nota, per spiegare le ragioni di questo anticipo.
I quarti di finale dell’edizione 2025/26 della competizione si giocheranno tra il 7 e il 15 aprile, sempre nelle giornate di martedì e mercoledì. Le semifinali sono invece programmate per il 28-29 aprile (le partite di andata) e per il 5-6 maggio (i match di ritorno).
Di seguito, il calendario ufficiale in attesa di scoprire chi uscirà vincitore dai quarti di finale:
- Martedì 28 aprile, ore 21.00 – PSG/Liverpool vs Real Madrid/Bayern Monaco
- Mercoledì 29 aprile, ore 21.00 – Barcellona/Atletico Madrid vs Sporting Lisbona/Arsenal
- Martedì 5 maggio, ore 21.00 – Sporting Lisbona/Arsenal vs Barcellona/Atletico Madrid
- Mercoledì 6 maggio, ore 21.00 – Real Madrid/Bayern Monaco vs PSG/Liverpool