In attesa della disputa dei quarti di finale (al via il prossimo 7 aprile), la UEFA ha già ufficializzato il calendario delle semifinali di Champions League. Le squadre rimaste in gioco nella competizione potranno quindi organizzarsi con anticipo, sapendo già quando scenderanno in campo in caso di qualificazione al prossimo turno.

«Al fine di fornire maggiore certezza e consentire una migliore pianificazione e preparazione per i club, i tifosi e tutti gli altri stakeholder, la UEFA ha deciso di anticipare la pubblicazione del calendario delle semifinali della UEFA Champions League», ha sottolineato la Federcalcio europea in una nota, per spiegare le ragioni di questo anticipo.