Dove vedere Polonia Albania tv streaming: guarda la partita in diretta

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Dove vedere Polonia Albania tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Polonia-Albania, match valido per la semifinale playoff Mondiali, si terrà al PGE Narodowy di Varsavia, il 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se l’Italia, che sarà sotto la guida di Gennaro Gattuso , sarà in onda come sempre sulla Rai, le altre gare delle qualificazioni Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

La sfida fra Polonia e Albania sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW grazia a diretta gol.