SAE crea la holding per chiudere l’operazione di acquisto de La Stampa

Il gruppo editoriale SAE ha creato ufficialmente la holding che gli consentirà di chiudere l’operazione di acquisto del quotidiano La Stampa dal gruppo Gedi. Come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo scorso 19 marzo 2026, a Milano, è stata formalmente costituita la società “La Stampa SAE S.p.A.”. Il nuovo soggetto giuridico nasce sotto l’impulso del Gruppo SAE (Sapere Aude Editori), consolidando ulteriormente la strategia di espansione del gruppo guidato da Alberto Leonardis.

La struttura societaria e il capitale

La società è stata costituita come società per azioni con sede legale fissata a Torino. Il capitale sociale iniziale è stato fissato in 50.000 euro, interamente sottoscritto e versato dall’unico socio, il Gruppo SAE S.p.A. L’operazione riflette la volontà di SAE di creare un veicolo dedicato per la gestione di attività editoriali di primo piano, con una durata della società prevista fino al 31 dicembre 2060.