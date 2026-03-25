SAE crea la holding per chiudere l’operazione di acquisto de La Stampa

Il gruppo editoriale SAE ha creato ufficialmente la holding che gli consentirà di chiudere l’operazione di acquisto del quotidiano La Stampa dal gruppo Gedi. Come emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, lo scorso 19 marzo 2026, a Milano, è stata formalmente costituita la società “La Stampa SAE S.p.A.”. Il nuovo soggetto giuridico nasce sotto l’impulso del Gruppo SAE (Sapere Aude Editori), consolidando ulteriormente la strategia di espansione del gruppo guidato da Alberto Leonardis.
La struttura societaria e il capitale
La società è stata costituita come società per azioni con sede legale fissata a Torino. Il capitale sociale iniziale è stato fissato in 50.000 euro, interamente sottoscritto e versato dall’unico socio, il Gruppo SAE S.p.A. L’operazione riflette la volontà di SAE di creare un veicolo dedicato per la gestione di attività editoriali di primo piano, con una durata della società prevista fino al 31 dicembre 2060.
Governance: Alberto Leonardis Amministratore Unico
Per quanto riguarda la gestione, la società ha optato per un sistema con Amministratore Unico. La carica è stata affidata ad Alberto Leonardis, già presidente e legale rappresentante della controllante Gruppo SAE. Tuttavia, è prevista la possibilità di ingresso da parte di soci di minoranza attraverso un aumento di capitale, come anticipato da alcune indiscrezioni nelle scorse settimane. Leonardis resterà in carica per tre esercizi, ovvero fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.
Il Collegio Sindacale, che si occuperà anche della revisione legale dei conti nella fase iniziale, vede come presidente Massimiliano Pizzi, affiancato dai sindaci effettivi Antonio Montemurro e Roberto Core.
L’oggetto sociale: editoria, digital e intelligenza artificiale
Il perimetro d’azione de “La Stampa SAE” è particolarmente ampio e riflette le moderne sfide del settore media. Tra le attività principali figurano:
- Editoria tradizionale e online: Pubblicazione, stampa e distribuzione di giornali quotidiani, periodici e libri.
- Servizi multimediali: Produzione di contenuti audiovisivi, gestione di Web TV, Web Radio e piattaforme digitali.
- Innovazione tecnologica: Sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per il marketing, la strategia di comunicazione e le ricerche di mercato.
- Comunicazione integrata: Organizzazione di eventi, gestione di uffici stampa, sponsorizzazioni e attività di “intelligence” per l’analisi dei dati (back end e algoritmi).
Progetti sociali e radicamento territoriale
Un elemento distintivo emerge dalle finalità sociali previste dallo statuto. La società si impegna nella promozione di iniziative culturali e progetti di solidarietà sociale, con un focus specifico sulle fasce più fragili della popolazione (come gli anziani) e il sostegno in caso di emergenze o calamità, collaborando attivamente con gli enti del Terzo Settore.