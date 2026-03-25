La famiglia Ruffini (Moncler) acquista il 40% del gruppo Da Vittorio

Fondata oltre sessant’anni fa, l’esperienza di Da Vittorio – che nel proprio business, oltre al noto ristorante, annovera il catering delle aree hospitality allo stadio per Inter e Juventus – è diventata nel tempo uno dei simboli più riconosciuti dell’eccellenza gastronomica italiana. L’operazione segna l’incontro tra due famiglie imprenditoriali accomunate – come si legge in una nota – da una visione di lungo periodo, da una forte identità valoriale e da un approccio che unisce tradizione, creatività, innovazione e vocazione internazionale.

La famiglia Cerea , fondatrice e guida del gruppo della ristorazione Da Vittorio – Vicook , ha annunciato una partnership con Ou(r) Group , holding della famiglia Ruffini cui fa capo il gruppo di moda Moncler (in passato sponsor dell’Inter). L’accordo prevede l’ingresso di Ou(r) Group nelle società operative riconducibili alla famiglia Cerea con una quota del 40% , mentre il restante 60% rimarrà nelle mani della famiglia fondatrice.

Il contributo strategico e operativo di Ou(r) Group accompagnerà la famiglia Cerea in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento del gruppo sia sul mercato italiano sia su quello internazionale, mantenendo al centro l’identità e i valori che hanno caratterizzato la storia del marchio.

«L’alleanza con la famiglia Cerea nasce da una profonda sintonia imprenditoriale», ha spiegato Pietro Ruffini, amministratore delegato di Ou(r) Group. «Da Vittorio rappresenta una straordinaria storia familiare che ha saputo trasformare la maestria gastronomica italiana in un modello solido e riconosciuto a livello internazionale. Questa partnership nasce con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di lungo periodo, preservando l’autenticità e i valori che da sempre contraddistinguono il gruppo».

Sulla stessa linea anche la famiglia Cerea, che ha sottolineato le ragioni della scelta di aprire il capitale al nuovo partner. «Abbiamo deciso di coinvolgere Ou(r) Group perché riconosciamo nella famiglia Ruffini un interlocutore con cui condividiamo principi, visione e ambizione. Per noi è fondamentale continuare a crescere restando fedeli alla nostra storia e al nostro modo di fare impresa e innovazione. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare la nostra presenza internazionale e affrontare le sfide future con un alleato solido e orientato al lungo periodo».