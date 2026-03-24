Oltre mezzo milione di sterline di sanzioni per i ritardi nell’inizio delle partite. È il conto che il Leeds United dovrà pagare dopo l’accordo disciplinare raggiunto con la Premier League, che ha contestato al club una serie di violazioni del regolamento sul rispetto degli orari di gara durante la stagione 2025/2026.

Secondo l’intesa, il Leeds ha ammesso di aver causato nove ritardi tra agosto 2025 e gennaio 2026, sia nel calcio d’inizio sia nella ripresa dopo l’intervallo. Gli episodi, tutti senza giustificazione valida, hanno comportato slittamenti generalmente compresi tra poco più di un minuto e quasi tre minuti. Tra le partite interessate figurano incontri di campionato contro Everton, Newcastle, Manchester City, Brentford e Fulham.