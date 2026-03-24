Oltre mezzo milione di sterline di sanzioni per i ritardi nell’inizio delle partite. È il conto che il Leeds United dovrà pagare dopo l’accordo disciplinare raggiunto con la Premier League, che ha contestato al club una serie di violazioni del regolamento sul rispetto degli orari di gara durante la stagione 2025/2026.
Secondo l’intesa, il Leeds ha ammesso di aver causato nove ritardi tra agosto 2025 e gennaio 2026, sia nel calcio d’inizio sia nella ripresa dopo l’intervallo. Gli episodi, tutti senza giustificazione valida, hanno comportato slittamenti generalmente compresi tra poco più di un minuto e quasi tre minuti. Tra le partite interessate figurano incontri di campionato contro Everton, Newcastle, Manchester City, Brentford e Fulham.
Una situazione che ricorda quella del Milan in Serie A. Dall’inizio della stagione 2025/26, il club rossonero ha accumulato oltre 100mila euro di sanzioni da parte del Giudice sportivo per avere ritardato il calcio d’inizio di alcune partite. Una cifra altissima, soprattutto se paragonata alle altre società del massimo campionato italiano.
Tornando al Leeds, le prime otto violazioni da parte del club inglese erano già state sanzionate con multe progressive fino a 100mila sterline. L’ultimo episodio, registrato nella gara contro il Fulham del 17 gennaio 2026, ha portato a una nuova sanzione da 120mila sterline, facendo salire il totale complessivo delle penalità a oltre 500mila sterline (580mila euro al cambio attuale).
Nel documento firmato con la lega, il club ha riconosciuto le violazioni e accettato il pagamento delle multe, impegnandosi a evitare ulteriori ritardi. L’accordo stabilisce anche un sistema di sanzioni automatiche nel caso in cui il problema dovesse ripetersi nelle prossime partite della stagione. Le nuove infrazioni potranno comportare multe tra 100mila e 170mila sterline, con aumenti progressivi in caso di recidiva e un tetto massimo che potrà arrivare fino a 250mila sterline per singolo episodio.
Il cosiddetto “sanction agreement” consente alla Premier League e al club di chiudere formalmente il procedimento disciplinare sugli episodi già contestati, ma mette allo stesso tempo il Leeds di fronte a penalità ancora più pesanti se i ritardi dovessero continuare.