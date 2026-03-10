Milan ancora in ritardo in campo, nuova multa da 22mila euro: le sanzioni ai rossoneri superano i 100mila euro

Nuova multa per il Milan per aver fatto ritardare il calcio d’inizio di una gara. In particolare, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo della Serie A, il club rossonero nel derby vinto contro l’Inter è stato sanzionato per 22mila euro «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata».

Si tratta di una sanzione frequente per i rossoneri ed è costata fin qui, come calcolato da Calcio e Finanza, 107mila euro al club di via Aldo Rossi. Non solo, perché considerando anche la passata stagione, le multe per ingiustificato ritardo al Milan sono pari a 157mila euro: il resto dei club di Serie A hanno ricevuto un totale di 86mila euro per le stesse motivazioni, pari a poco meno della metà.