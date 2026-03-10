Milan ancora in ritardo in campo, nuova multa da 22mila euro: le sanzioni ai rossoneri superano i 100mila euro

Nuova multa per il Milan per aver fatto ritardare il calcio d’inizio di una gara. In particolare, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo della Serie A, il club rossonero nel derby vinto contro l’Inter è stato sanzionato per 22mila euro «per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata».
Si tratta di una sanzione frequente per i rossoneri ed è costata fin qui, come calcolato da Calcio e Finanza, 107mila euro al club di via Aldo Rossi. Non solo, perché considerando anche la passata stagione, le multe per ingiustificato ritardo al Milan sono pari a 157mila euro: il resto dei club di Serie A hanno ricevuto un totale di 86mila euro per le stesse motivazioni, pari a poco meno della metà.
Tra le altre sanzioni per la 28esima giornata di Serie A, hanno ricevuto multe:
- Bologna: 3mila euro per lancio in campo tre fumogeni;
- Genoa: 2mila euro per lancio di un fumogeno;
- Lecce: 2mila euro per lancio di due fumogeni.
Nella classifica complessiva delle multe per la stagione 2025/26, la società che ha ricevuto più sanzioni finora è il Milan. Ai 107mila euro per i ritardi in campo, infatti, si aggiungono anche i 6.500 euro comminati dal Giudice Sportivo per lancio di oggetti nel corso del girone di andata oltre a 8mila euro di sanzione per i cori contro Bastoni e l’uso di un fascio laser durante il derby di domenica sera, per un totale di 121.500 euro. Dietro ai rossoneri ci sono il Lecce (107mila euro) e la Roma (93.500 euro). Complessivamente, le multe ai club dopo 28 giornate di campionato hanno raggiunto quota 782mila euro.