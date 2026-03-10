Accuse di 130 violazioni del FPF, il City sfida la Premier: «Non ci aspettiamo sanzioni rilevanti»

Il Manchester City non teme sanzioni rilevanti dal procedimento legato alle accuse di 130 violazioni delle norme del Fair Play Finanziario inglese. Un caso che imbarazza la Premier League e che ha compiuto recentemente tre anni, senza che ancora si intraveda una sentenza da parte degli organi giudicanti.

Come detto, il club inglese non teme però sanzioni economiche, come emerge dal bilancio della capogruppo della società di Manchester: il City Football Group. Nel documento della holding al 30 giugno 2025, si legge che «di tanto in tanto il Gruppo può essere soggetto a vari procedimenti legali e richieste che sorgono nel normale corso dell’attività. Tutti questi casi avviati contro il gruppo vengono difesi con decisione e una passività viene registrata solo quando è probabile che il caso comporti un futuro deflusso di risorse economiche e che tale deflusso possa essere misurato in modo attendibile».