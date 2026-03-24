Come ogni martedì Open VAR, trasmissione in onda su DAZN, ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi dell’ultima giornata di campionato. E anche nell’ultimo turno di campionato, come accaduto nelle sfide con Milan e Atalanta, al centro delle polemiche c’è stata la mancata assegnazione di un calcio di rigore all’Inter, durante la sfida di domenica sera contro la Fiorentina.
Stiamo parlando del presunto fallo di mano in area del difensore dei toscani Marin Pongracic, non giudicato da calcio di rigore dall’arbitro Colombo. «Lettura corretta già dal campo con l’arbitro che è in un’ottima posizione e valuta in maniera appropriata l’episodio», ha dichiarato Mauro Tonolini, ex arbitro e oggi componente CAN.
«Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento – ha analizzato Tonolini –. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa».
Un altro episodio giudicato correttamente riguarda invece Juventus-Sassuolo, dove è stato punito il tocco di mano in area del difensore del Sassuolo Idzes dopo revisione al VAR da parte dell’arbitro Marchetti. Infine, giusto anche assegnare il calcio di rigore a favore del Torino contro il Milan per la manata di Pavlovic a Simeone: «La review è un po’ faticosa, ci mettiamo tanto, forse troppo rispetto a quanto necessario e sappiamo quanto le revisioni troppo lunghe possano contribuire in certi casi ad incrementare dubbi, aspettative e quant’altro, ma la decisione finale è corretta», ha dichiarato in merito Tonolini.