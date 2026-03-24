Stiamo parlando del presunto fallo di mano in area del difensore dei toscani Marin Pongracic, non giudicato da calcio di rigore dall’ arbitro Colombo . « Lettura corretta già dal campo con l’arbitro che è in un’ottima posizione e valuta in maniera appropriata l’episodio», ha dichiarato Mauro Tonolini , ex arbitro e oggi componente CAN.

Come ogni martedì Open VAR , trasmissione in onda su DAZN, ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi dell’ultima giornata di campionato. E anche nell’ultimo turno di campionato, come accaduto nelle sfide con Milan e Atalanta, al centro delle polemiche c’è stata la mancata assegnazione di un calcio di rigore all’Inter, durante la sfida di domenica sera contro la Fiorentina.

«Il pallone rimbalza davanti a Pongracic che prova a giocarlo con il tacco e avviene poi il contatto con il braccio dello stesso che è assolutamente naturale rispetto al movimento – ha analizzato Tonolini –. Una situazione di assoluta non punibilità. Corretta la scelta di Colombo che poi viene avvallata dal Var Maresca e Massa».

Un altro episodio giudicato correttamente riguarda invece Juventus-Sassuolo, dove è stato punito il tocco di mano in area del difensore del Sassuolo Idzes dopo revisione al VAR da parte dell’arbitro Marchetti. Infine, giusto anche assegnare il calcio di rigore a favore del Torino contro il Milan per la manata di Pavlovic a Simeone: «La review è un po’ faticosa, ci mettiamo tanto, forse troppo rispetto a quanto necessario e sappiamo quanto le revisioni troppo lunghe possano contribuire in certi casi ad incrementare dubbi, aspettative e quant’altro, ma la decisione finale è corretta», ha dichiarato in merito Tonolini.