Giovedì 26 marzo inizieranno i playoff che decreteranno le ultime sei Nazionali qualificate – quattro europee e due provenienti dagli spareggi interzona – per i Mondiali 2026, che si terranno a partire dal prossimo 11 giugno fra Stati Uniti d’America, Messico e Canada.

Fra le selezioni impegnate c’è anche l’Italia di Gennaro Gattuso, che per evitare di rimanere a casa per la terza edizione consecutiva della Coppa del Mondo è chiamata a superare prima l‘Irlanda del Nord, e in caso di passaggio del turno una fra Galles e Bosnia Erzegovina. La prima sfida è in programma a Bergamo, mentre gli Azzurri disputerebbero il secondo spareggio in trasferta.