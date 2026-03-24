RCS e Cairo Communication: utili in calo, ma dividendi distribuiti. Quanto incassa il patron del Torino

Utili in calo per RCS MediaGroup e per Cairo Communication, ma i due gruppi hanno comunque deciso di distribuire dividendi ai soci per il 2025. E’ quanto emerge dai conti del gruppo editoriale e da quelli della holding fondata da Urbano Cairo (che controlla anche il canale La7), proprietario del Torino in Serie A. Non rientra in questo perimetro il club granata, che risulta essere investimento personale di Cairo.

Nel dettaglio, RCS MediaGroup ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati per 787,7 milioni, in calo del 3,8% sullo stesso periodo dello scorso esercizio, e un utile netto sceso da 62 a 54,8 milioni. L’ebitda, si legge in una nota, evidenzia una flessione del 4,1% a 142 milioni mentre la posizione finanziaria netta è positiva per 16 milioni, in miglioramento di 8,2 milioni rispetto a fine 2024, dopo la distribuzione di dividendi per 36,3 milioni.