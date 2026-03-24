RCS e Cairo Communication: utili in calo, ma dividendi distribuiti. Quanto incassa il patron del Torino

Utili in calo per RCS MediaGroup e per Cairo Communication, ma i due gruppi hanno comunque deciso di distribuire dividendi ai soci per il 2025. E’ quanto emerge dai conti del gruppo editoriale e da quelli della holding fondata da Urbano Cairo (che controlla anche il canale La7), proprietario del Torino in Serie A. Non rientra in questo perimetro il club granata, che risulta essere investimento personale di Cairo.
Nel dettaglio, RCS MediaGroup ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati per 787,7 milioni, in calo del 3,8% sullo stesso periodo dello scorso esercizio, e un utile netto sceso da 62 a 54,8 milioni. L’ebitda, si legge in una nota, evidenzia una flessione del 4,1% a 142 milioni mentre la posizione finanziaria netta è positiva per 16 milioni, in miglioramento di 8,2 milioni rispetto a fine 2024, dopo la distribuzione di dividendi per 36,3 milioni.
Il CdA ha comunque proposto all’assemblea la distribuzione di una cedola di 0,07 euro ad azione. Secondo quanto calcolato da Calcio e Finanza, si tratta di dividendi per un totale di 36,5 milioni di euro. Di questi, 21,8 milioni finiscono a Cairo Communication e 365mila euro a UT Communications (5.206.062 azioni), holding personale di Cairo.
Cairo Communication – che ha chiuso con un utile in calo a 39,7 milioni di euro nel 2025 – ha annunciato a sua volta che distribuirà dividendi da 0,18 euro per azione, per un totale di 24,2 milioni di euro. Di questi, Cairo ne riceverà come persona fisica 1,75 milioni, mentre la UT Communications, sulla base del numero di azioni possedute, ne incasserà altri 10,8 milioni.
Cairo Communication dividendi 2025 – Quanto incassa Cairo
Quanto incasserà dunque Cairo dalla distribuzione di dividendi per il 2025? Il numero uno del Torino incasserà sicuramente 1,75 milioni di euro come persona fisica. Per quanto riguarda invece i circa 11,16 milioni di euro distribuiti a UT Communications (e provenienti da RCS e da Cairo Communication), bisognerà capire se e quanti dividendi verranno distribuiti a sua volta dalla holding personale di Urbano Cairo.