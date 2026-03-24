A proposito di Exor, «il 2025 è stato difficile, in un contesto complicato. Stellantis si è riorganizzata e, sotto la guida di Antonio Filosa, sta affrontando le sfide che si presentano, a livello esterno e interno. Il 2025 è stato un anno difficile, ma ora siamo più resilienti, siamo preparati ad affrontare un altro anno difficile come sarà il 2026. Abbiamo meno società nel nostro portafoglio, vogliamo focalizzarci soprattutto sulle grandi dove riteniamo ci sia più valore. Siamo interessati alla gestione delle aziende, non solo alla loro acquisizione». Tuttavia, «avere quasi 4 miliardi di liquidità ci mette in una situazione forte. In una situazione di incertezza siamo molto solidi».

Sul futuro, per quanto riguarda gli investimenti della holding, Elkann ha precisato: «Settori come tecnologia, lusso e sanità sono interessanti, ma pensiamo anche di dover essere aperti ad altri settori. Non ci precludiamo opportunità migliori, qualora dovessimo trovarle. In periodi come quello che stiamo vivendo è necessario prudenti e pazienti. E noi vogliamo assicurarci di essere sufficientemente pazienti per cogliere la migliore opportunità possibile».