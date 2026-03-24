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Gli Azzurri di Gennaro Gattuso affrontano il primo step per continuare a sperare nella qualificazione ai prossimo Mondiali, che inizieranno l’11 giugno e si terranno fra Stati Uniti, Messico e Canada. In caso di vittoria, la sfida decisiva, che mette in palio il pass per la fase a gironi del torneo iridato, sarà in casa di una fra Galles e Bosnia Erzegovina in programma poi giovedì 31 marzo.
Dove vedere Italia Irlanda del Nord tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Irlanda del Nord, match valido per la semifinale dei playoff Mondiali, si terrà alla New Balance Arena di Bergamo, giovedì 26 marzo 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.
La sfida, che Gattuso e i suoi si augurano aprirà definitivamente le porte verso la qualificazione ai prossimi Mondiali, sarà visibile su Rai 1 e in streaming sul servizio dedicato della televisione di Stato RaiPlay.