Carriere brevi, patrimoni complessi: JPMorgan punta sullo sport e lancia l’advisory per gli atleti

Il progetto nasce dall’esperienza della divisione wealth management della banca e si basa su un dato chiave: la carriera degli atleti è breve, incerta e spesso priva di un’adeguata preparazione finanziaria. Secondo i dati condivisi da JPMorganChase, meno del 2% degli atleti NCAA riesce a diventare professionista, mentre la maggior parte dei pro si ritira prima dei 35 anni. Inoltre, circa un giocatore NFL su sei dichiara bancarotta entro 12 anni dal ritiro. A fronte di questo scenario, quasi il 65% degli atleti afferma di non aver ricevuto alcuna educazione finanziaria durante il percorso scolastico.

JPMorganChase punta con decisione sul mondo dello sport e, in particolare, sulla gestione finanziaria degli atleti. La banca statunitense ha annunciato il lancio del nuovo “Athlete Council”, un’iniziativa che mira a supportare sportivi professionisti e non lungo tutto il loro percorso, dalle prime fasi della carriera fino al ritiro.

L’Athlete Council riunisce alcune delle principali figure dello sport mondiale e avrà il compito di confrontarsi periodicamente con il management della banca per individuare le esigenze specifiche degli atleti e contribuire allo sviluppo di strumenti e programmi dedicati. A guidare il gruppo sarà Dwyane Wade, tre volte campione NBA e membro della Hall of Fame, affiancato da nomi di primo piano come Tom Brady, Megan Rapinoe e Alex Morgan, oltre a stelle come Jalen Brunson, Sue Bird e A’ja Wilson.

“Le carriere degli atleti sono uniche e spesso imprevedibili. Vogliamo sviluppare un programma fatto dagli atleti per gli atleti”, ha spiegato Kristin Lemkau, CEO di J.P. Morgan Wealth Management, sottolineando come l’obiettivo sia quello di aiutare oltre 500mila sportivi – tra universitari, professionisti e ritirati – a evitare errori comuni nella gestione del denaro.