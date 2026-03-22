Dalle ipotesi Getafe e Monaco alla retromarcia: FSG punta sul Liverpool e abbandona il piano multiproprietà

L’intenzione di sviluppare un modello di multi-club ownership (MCO) era stata annunciata nel 2024, in concomitanza con il ritorno di Michael Edwards nel ruolo di CEO del football di FSG. In quella fase, il gruppo aveva avviato un’analisi approfondita su circa 25 società, concentrandosi in particolare su mercati come Spagna, Portogallo e Francia.

Il gruppo statunitense Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool (e tra i cui investitori c’è anche RedBird, fondo proprietario del Milan) ha accantonato i piani per l’acquisizione di un secondo club calcistico, rinunciando così alla creazione di una struttura multi-club. Lo riporta The Athletic.

Tra i dossier valutati figuravano il FC Bordeaux in Francia, oltre agli spagnoli Málaga e Getafe. Tuttavia, nessuna di queste opportunità si è tradotta in una trattativa concreta. Secondo quanto emerso, FSG avrebbe inoltre esplorato all’inizio del 2025 la possibilità di acquisire una quota di minoranza (inferiore al 30%) del Monaco insieme ad altri investitori, decidendo poi di non proseguire.

Fonti vicine al dossier hanno confermato che il progetto MCO è stato definitivamente accantonato e che, allo stato attuale, non vi sono prospettive immediate di una sua riattivazione.