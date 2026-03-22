Dalle ipotesi Getafe e Monaco alla retromarcia: FSG punta sul Liverpool e abbandona il piano multiproprietà

Il gruppo statunitense Fenway Sports Group (FSG), proprietario del Liverpool (e tra i cui investitori c’è anche RedBird, fondo proprietario del Milan) ha accantonato i piani per l’acquisizione di un secondo club calcistico, rinunciando così alla creazione di una struttura multi-club. Lo riporta The Athletic.
L’intenzione di sviluppare un modello di multi-club ownership (MCO) era stata annunciata nel 2024, in concomitanza con il ritorno di Michael Edwards nel ruolo di CEO del football di FSG. In quella fase, il gruppo aveva avviato un’analisi approfondita su circa 25 società, concentrandosi in particolare su mercati come Spagna, Portogallo e Francia.
Tra i dossier valutati figuravano il FC Bordeaux in Francia, oltre agli spagnoli Málaga e Getafe. Tuttavia, nessuna di queste opportunità si è tradotta in una trattativa concreta. Secondo quanto emerso, FSG avrebbe inoltre esplorato all’inizio del 2025 la possibilità di acquisire una quota di minoranza (inferiore al 30%) del Monaco insieme ad altri investitori, decidendo poi di non proseguire.
Fonti vicine al dossier hanno confermato che il progetto MCO è stato definitivamente accantonato e che, allo stato attuale, non vi sono prospettive immediate di una sua riattivazione.
Una scelta che segna un cambio di rotta rispetto alle ambizioni espresse due anni fa dal presidente di FSG, Mike Gordon, che in una comunicazione interna aveva sottolineato la necessità di esplorare ogni leva possibile per rafforzare la competitività del gruppo, indicando proprio nell’acquisizione di un altro club uno degli strumenti chiave. Lo stesso Edwards aveva indicato l’impegno all’acquisto e alla gestione di un’ulteriore società calcistica come uno dei fattori principali alla base del suo ritorno in FSG.
Fondato nel 2010 come proprietario del Liverpool, FSG mantiene comunque un portafoglio sportivo diversificato: controlla infatti i Boston Red Sox nella MLB, il team NASCAR RFK Racing, il progetto golfistico Boston Common Golf e la franchigia NHL Pittsburgh Penguins.
Proprio i Penguins sono al centro di un’operazione di cessione alla Hoffmann family per circa 1,7 miliardi di dollari (1,27 miliardi di sterline), in attesa dell’approvazione del board della NHL.
Parallelamente, FSG avrebbe anche valutato la possibilità di sostenere LeBron James nella creazione di una franchigia NBA a Las Vegas, salvo poi defilarsi a causa degli elevati costi legati a un’eventuale espansione della lega.