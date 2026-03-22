«È stato presentato un dossier molto serio e ambizioso. Parliamo di un investimento da oltre 400 milioni che si inserisce in un quadrante dove mobilità, urbanistica e vincoli giocano un ruolo decisivo».

«Sul Flaminio arriveremo presto a un’operazione verità. Saranno gli uffici delle tante istituzioni coinvolte, in conferenza dei servizi, a dire se il progetto di Lotito può andare in porto». Lo ha detto l’assessore allo Sport, ai Grandi Eventi, alla Moda e al Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato, in una intervista al Corriere dello Sport.

«Lo stadio della Roma? Il comune ha fatto i compiti a casa. Ora il governo deve attivare l’iter del commissario e dargli i poteri per snellire le procedure. Il 2027 è una data plausibile per l’inizio dei lavori».

«Tutti vogliamo una città viva, efficiente, con servizi e impianti, ma basta che nulla avvenga davanti le proprie case. A Pietralata Friedkin vuole mettere oltre 1 miliardo per la città, come fa a essere un problema?».

«Il malcontento dei laziali? Mi auguro che si ricomponga la frattura tra società e tifosi. Ma lasciatemi dire che il mondo del calcio, in generale, è in grande crisi. Tutti vogliono i grandissimi campioni, ma non si capisce chi dovrebbe pagarli: la Serie A ha perso troppo appeal nel mondo», ha concluso Onorato.