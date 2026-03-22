Inter Under 23 Dolomiti Bellunesi in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

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I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 33esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Dolomiti Bellunesi è in programma per domenica 22 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.
Inter Under 23 Dolomiti Bellunesi in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Inter Under 23 Dolomiti Bellunesi in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Inter Under 23-Dolomiti Bellunesi, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 22 MARZO
Ore 12.30
- CAVESE-FOGGIA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 257
- PRO PATRIA-LECCO
Sky Sport 258
Ore 14.30
- COSENZA-LATINA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SORRENTO-CROTONE
Sky Sport 252
- TRAPANI-POTENZA
Sky Sport 253
- SIRACUSA-AZ PICERNO
Sky Sport 254
- AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO
Sky Sport 255
- NOVARA-ALCIONE MILANO
Sky Sport 256
Ore 17.30
- INTER U23-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- ARZIGNANO VALCHIAMPO-CITTADELLA
Sky Sport 253
LUNEDÌ 23 MARZO
Ore 20.30
- CATANIA-CASARANO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
- SALERNITANA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport Max e Sky Sport 253
- MONOPOLI-BENEVENTO
Sky Sport Mix e Sky Sport 252