Carabao Cup, dove vedere Arsenal Manchester City tv streaming: guardala in diretta

Dove vedere Arsenal Manchester City tv streaming – Segui la finale in diretta

Per seguire l’ultimo atto della Coppa di Lega, denominata Carabao Cup per questioni di sponsor, gli appassionati del calcio inglese dovranno collegarsi al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Il gruppo editoriale da anni è ormai coinvolto anche nella trasmissione in diretta delle partite e a inizio anni ha mandato in onda, con le stesse modalità, la Supercoppa spagnola, di cui ha acquisito i diritti per tre stagioni.