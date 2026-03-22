Carabao Cup, dove vedere Arsenal Manchester City tv streaming: guardala in diretta

La Carabao Cup è arrivata alla finalissima: Arsenal-Manchester City, in programma domenica 22 marzo alle ore 17.30 a Wembley.
Le due maggiori rivali del calcio inglese degli ultimi anni si ritrovano di fronte per giocarsi in gara secca il terzo trofeo nazionale, in ordine di importanza, in questa stagione. Da una parte l’allievo Mikel Arteta, primo anche in Premier League, dall’altro il maestro Pep Guardiola a caccia di un altro trofeo con i Citizens dopo l’eliminazione in Champions League contro il Real Madrid.
Dove vedere Arsenal Manchester City tv streaming – Segui la finale in diretta
Per seguire l’ultimo atto della Coppa di Lega, denominata Carabao Cup per questioni di sponsor, gli appassionati del calcio inglese dovranno collegarsi al canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Il gruppo editoriale da anni è ormai coinvolto anche nella trasmissione in diretta delle partite e a inizio anni ha mandato in onda, con le stesse modalità, la Supercoppa spagnola, di cui ha acquisito i diritti per tre stagioni.