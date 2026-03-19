La richiesta dell’UEFA ai top campionati: serve un utilizzo più uniforme del VAR

La UEFA terrà un vertice con i principali campionati europei dopo il Mondiale per cercare di trovare modi per migliorare il VAR. Secondo quanto riportato dal Times, i responsabili arbitrali dell’organo di governo europeo ritengono che il sistema vari troppo da una competizione all’altra e che dovrebbe essere maggiormente uniformato.
Alcuni campionati, come la Serie A, utilizzano il VAR per modificare le decisioni degli arbitri molto più spesso di altri, mentre la Premier League ha il numero più basso di interventi in Europa. Sebbene la Champions League punti ad avere una soglia molto alta per gli interventi, ha comunque una media per partita significativamente più alta rispetto alla Premier League.
Fonti affermano che la UEFA ritiene che il VAR sia destinato a restare e che quindi dovrebbe essere applicato in modo più coerente tra competizioni nazionali ed europee.
La UEFA estenderà i poteri del VAR per includere l’assegnazione dei calci d’angolo dalla prossima stagione, a condizione che ciò non provochi ulteriori ritardi. Introdurrà inoltre una modifica al protocollo per cui gli addetti al VAR saranno obbligati a esaminare i secondi cartellini gialli che portano all’espulsione.