Niente incontro tra Serie A e arbitri: vertice rimandato a fine campionato

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha annunciato il rinvio dell’incontro tra la Serie A e gli arbitri inizialmente previsto per il 23 marzo. La riunione non si terrà in quella data a causa dell’assenza del designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che sarà a Malta per un impegno con la UEFA.

«Abbiamo deciso di spostare l’incontro alla fine del campionato», ha spiegato Simonelli all’uscita dal consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Simonelli ha inoltre precisato che durante la riunione non si è parlato della Nazionale: «Siamo tutti fiduciosi che le cose vadano come devono andare. Preferiremmo piuttosto discutere di come organizzare la trasferta negli Stati Uniti», ha detto.