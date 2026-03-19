Il Bodo punta sull’entusiasmo Champions e lancia la maglia Home 2026

Nato nel 1916 nella piccola città costiera di Bodo, a nord del Circolo Polare Artico, il Bodo Glimt si è trasformato da club locale a una delle storie più ammirate del calcio europeo, grazie a un percorso da favola nella massima competizione per club della UEFA. La sua crescita, dentro e fuori dal campo, ha catturato l’attenzione di tifosi ben oltre i confini della Norvegia, che hanno seguito con entusiasmo il percorso ispiratore del club.

L’home kit 2026 è stato concepito sia come un tributo sia come una dichiarazione d’intenti: un tributo ai tifosi che hanno sostenuto il Bodo Gimt dal nord della Norvegia e da ogni parte del mondo, e una dichiarazione dell’ambizione del club di continuare ad ampliare la propria portata verso nuovi pubblici e mercati a livello internazionale.

«Questa maglia è un tributo a tutti coloro che hanno fatto parte del nostro cammino, a tutti coloro che sono con noi oggi e a tutti coloro che faranno parte del nostro futuro», ha dichiarato il centrocampista del Bodo Glimt Patrick Berg. «Veniamo da una piccola città di pescatori nel nord della Norvegia, ma sempre più persone in tutto il mondo seguono il Bodo Glimt. Quando intraprendiamo questo percorso, siamo orgogliosi di averle con noi». La nuova maglia trae ispirazione da alcune delle divise più antiche nella storia del club. Sebbene l’iconico giallo resti centrale nell’identità del club, uno degli elementi più distintivi del design 2026 è il ritorno del colletto, un richiamo alle storiche maglie del Glimt indossate nei primi decenni del club, così come negli anni ’90 e nei primi anni 2000.

Disegnata da Puma, la maglia home 2026 è realizzata anche con il 95% di materiale RE:FIBRE, la tecnologia tessile riciclata di Puma creata a partire da scarti di fabbrica, prodotti difettosi e vecchi capi di abbigliamento. È considerato uno dei materiali più sostenibili attualmente disponibili sul mercato dello sportswear, rafforzando l’impegno del BodoGlimt nel coniugare performance, identità e innovazione.

Il nuovo kit farà il suo debutto ufficiale in campo quando la squadra femminile del BodoGlimt aprirà in casa la sua seconda stagione consecutiva in Toppserien contro l’Honefoss, scendendo in campo all’Aspmyra con una maglia che unisce la storia orgogliosa del club al suo futuro globale.