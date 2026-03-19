Europa League, Roma-Bologna per i quarti: quanto vale passare il turno

Ecco quanto vale la qualificazione per le due squadre italiane rimaste in gioco, che si sfidano in un derby europeo. Vincere il torneo vale anche l’accesso alla prossima Champions.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Quanto valgono i quarti di Europa League
(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

E’ tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale dell’edizione 2025/26 della UEFA Europa League. Le 16 squadre ancora impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tra le ore 18.45 e le ore 21.00 – per cercare di conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione e mantenere viva la possibilità di vincere il secondo trofeo europeo per club più importante. 

Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Roma e Bologna, che si affronteranno in un derby tutto italiano per cercare di raggiungere il prossimo turno: si riparte dal risultato di 1-1 dell’andata, con reti di Bernardeschi e Pellegrini. Proseguire nella manifestazione ha infatti un valore sportivo, ma anche economico. Innanzitutto, un turno aggiuntivo porta bonus UEFA, e in secondo luogo tiene viva la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, in caso di conquista del trofeo dell’Europa League.

Quanto valgono i quarti di Europa League? Le cifre per Roma e Bologna 

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai quarti di finale per Roma e Bologna? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già incassati per ognuno di questi club e che saranno sicuramente erogati a prescindere da come si concluderà questo doppio confronto tutto italiano. Fino a questo momento, i due club hanno incassato i seguenti bonus per la partecipazione all’Europa League: 

  • Roma – 21,66 milioni di euro 
  • Bologna – 19,41 milioni di euro

In caso di passaggio del turno e di approdo ai quarti di finale, la squadra vincente incasserebbe 2,5 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto già previsto. Se a qualificarsi fosse la Roma, i giallorossi toccherebbero oltre 24 milioni di euro di premi, mentre se a passare il turno fosse il Bologna, i felsinei arriverebbero quasi a 22 milioni di euro. Stasera il avremo la risposta.

La Formula 1 e la MotoGP, le coppe europee UEFA, l’NBA e tutto il grande tennis ATP e WTA Tour. Tutto questo è NOW. Clicca qui per scoprire di più.

Temi

UEFA Europa League