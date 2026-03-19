Europa League, Roma-Bologna per i quarti: quanto vale passare il turno

Tra le squadre coinvolte ci sono anche le italiane Roma e Bologna , che si affronteranno in un derby tutto italiano per cercare di raggiungere il prossimo turno: si riparte dal risultato di 1-1 dell’andata, con reti di Bernardeschi e Pellegrini. Proseguire nella manifestazione ha infatti un valore sportivo, ma anche economico. Innanzitutto, un turno aggiuntivo porta bonus UEFA, e in secondo luogo tiene viva la possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League , in caso di conquista del trofeo dell’Europa League.

E’ tutto pronto per il ritorno degli ottavi di finale dell’edizione 2025/26 della UEFA Europa League . Le 16 squadre ancora impegnate nel torneo scenderanno in campo questa sera – tra le ore 18.45 e le ore 21.00 – per cercare di conquistare la qualificazione ai quarti di finale della competizione e mantenere viva la possibilità di vincere il secondo trofeo europeo per club più importante.

Quanto valgono i quarti di Europa League? Le cifre per Roma e Bologna

Ma quanto varrebbe la qualificazione ai quarti di finale per Roma e Bologna? E’ possibile effettuare una simulazione, partendo da quelli che sono i premi già incassati per ognuno di questi club e che saranno sicuramente erogati a prescindere da come si concluderà questo doppio confronto tutto italiano. Fino a questo momento, i due club hanno incassato i seguenti bonus per la partecipazione all’Europa League:

Roma – 21,66 milioni di euro

Bologna – 19,41 milioni di euro

In caso di passaggio del turno e di approdo ai quarti di finale, la squadra vincente incasserebbe 2,5 milioni di euro ulteriori rispetto a quanto già previsto. Se a qualificarsi fosse la Roma, i giallorossi toccherebbero oltre 24 milioni di euro di premi, mentre se a passare il turno fosse il Bologna, i felsinei arriverebbero quasi a 22 milioni di euro. Stasera il avremo la risposta.