Nuovi partner per la UEFA: Lidl e PreZero sponsor per la sostenibilità

Lidl – si legge in una nota – metterà a disposizione la propria esperienza per iniziative sociali, educative e di base in tutta Europa in qualità di sponsor di UEFA Grassroots e UEFA Take Care , oltre che sponsor esclusivo del programma UEFA Football in Schools , attivo in tutte le 55 federazioni nazionali affiliate alla UEFA. Lidl sosterrà progetti che integrano alimentazione equilibrata, attività fisica e sport nella vita quotidiana dei bambini.

L’accordo a lungo termine con le società del gruppo, Lidl e PreZero , riflette un impegno condiviso per rafforzare il calcio europeo attraverso innovazione, sostenibilità e responsabilità sociale, con particolare attenzione alla promozione di un’alimentazione consapevole e del calcio di base, allo sviluppo di pratiche di economia circolare e al sostegno all’evoluzione degli standard di gestione delle risorse nel mondo del calcio.

La UEFA ha annunciato oggi uno storico accordo che vede le aziende dello Schwarz Group (proprietario di brand come Lidl ) diventare i primi partner aziendali strategici dell’organizzazione. È la prima volta nella storia che un gruppo sponsorizza la sostenibilità, in un accordo quinquennale. L’attenzione sarà quindi in particolare dedicata alla sostenibilità, il cui settore alla UEFA è guidato da Michele Uva , Direttore Esecutivo per la Sostenibilità Sociale e Ambientale della federcalcio continentale.

La partnership sottolinea il contributo a lungo termine alla partecipazione sportiva, allo sviluppo dei giocatori e alla salute e al benessere, riconoscendo il calcio di base come fondamento della piramide del calcio europeo.

Su questa base, UEFA e Lidl prevedono di lanciare una piattaforma digitale paneuropea per supportare le federazioni nazionali nell’implementazione del programma UEFA Football in Schools. La piattaforma combinerà calcio, educazione e alimentazione sana, offrendo linee guida pratiche e corsi online per insegnanti e allenatori al fine di promuovere stili di vita attivi attraverso contenuti adatti alle diverse fasce d’età.

Lidl e UEFA continueranno inoltre a sviluppare il successo del Lidl Youth Camp 2025, con l’obiettivo di ispirare e far crescere giovani talenti, mentre la partnership di Lidl con i UEFA Grassroots Awards e il ruolo di presentatore durante la UEFA Grassroots Week di settembre contribuiranno a valorizzare e rafforzare il calcio di base in tutta Europa.

Parallelamente, PreZero — azienda internazionale attiva nell’economia circolare — sosterrà l’UEFA nell’implementazione di soluzioni scalabili di economia circolare nelle competizioni, negli stadi e nelle attività organizzative, in linea con la strategia di sostenibilità della UEFA.

Grazie alla propria esperienza maturata con importanti club e impianti sportivi internazionali, PreZero fornirà competenze operative e strategiche per ridurre i rifiuti, ottimizzare i sistemi di riciclaggio e misurare le prestazioni ambientali attraverso processi basati sui dati. La collaborazione comprenderà anche programmi di formazione per organizzazioni calcistiche e stakeholder, con l’obiettivo di aiutarli a soddisfare i requisiti attuali e futuri in materia di sostenibilità e individuare approcci efficienti alla gestione delle risorse.

La sede dell’UEFA a Nyon fungerà da sito pilota per l’applicazione di standard certificati di economia circolare, mostrando buone pratiche all’intero ecosistema del calcio.

Lidl diventa sponsor delle competizioni maschili per Nazionali UEFA

Lidl rafforza ulteriormente il proprio rapporto con l’UEFA, ampliando l’attuale sponsorizzazione delle competizioni per nazionali femminili UEFA, nonché della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League, diventando sponsor delle competizioni maschili per nazionali UEFA fino al 2030.

L’accordo si basa su una partnership di successo avviata nel 2024, quando Lidl è diventata partner ufficiale di EURO 2024 e delle due competizioni maschili per club UEFA. La collaborazione è stata ulteriormente rafforzata nel 2025 con la sponsorizzazione delle competizioni per nazionali femminili, tra cui lo storico Women’s EURO 2025. La nuova sponsorizzazione include anche EURO 2028, che si svolgerà nel Regno Unito e nella Irlanda, affiancando sponsor ufficiali come adidas, Atos, Carlsberg, Coca-Cola, Qatar Airways e Visit Qatar.

Guy-Laurent Epstein, direttore esecutivo marketing della UEFA, ha dichiarato: «Siamo lieti di accogliere le aziende dello Schwarz Group come nostro primo partner aziendale strategico. Insieme uniamo le nostre forze per plasmare il futuro del calcio europeo in modo sostenibile, responsabile e competitivo. Con Lidl sfrutteremo la forza del calcio per portare la passione per l’attività fisica e l’alimentazione consapevole oltre lo sport professionistico, fino al calcio di base. PreZero è il partner ideale per guidare la trasformazione da un’economia lineare a un’economia circolare. Insieme potremo ottenere un impatto misurabile negli stadi e consentire alle organizzazioni calcistiche di rendere la gestione dei rifiuti e la conservazione delle risorse economiche, sostenibili e orientate al futuro».