Il Vicenza di Renzo Rosso torna in Serie B: dalla proprietà 50 milioni dal 2018

I biancorossi del presidente Stefano Rosso (figlio del patron Renzo , che ha un patrimonio stimato da Forbes in 4,5 miliardi di dollari) possono così tornare a festeggiare, lasciandosi alle spalle anche la sfortuna che aveva segnato le ultime due stagioni. Proprio con Vecchi in panchina, infatti, il traguardo era sfumato ai play-off: prima in finale contro la Carrarese nel 2023/24, poi in semifinale contro la Ternana nel 2024/25. Questa volta, invece, è arrivato il lieto fine. Gran parte del merito va a Fabio Gallo che, dopo aver portato in Serie B la Virtus Entella nella scorsa stagione vincendo il girone B, ha raccolto l’eredità di Vecchi firmando un altro successo.

Quattro anni dopo, il Vicenza di Renzo Rosso ( numero uno del gruppo Otb cui fanno capo marchi come Diesel ) ritrova la Serie B. La promozione arriva in un Romeo Menti gremito, con il girone A chiuso con sei turni d’anticipo grazie al successo sull’Inter Under 23 guidata dall’ex Stefano Vecchi. Decisivo il margine di venti punti sul Brescia, secondo e frenato venerdì dal pareggio contro l’Alcione.

«Abbiamo disputato un grande campionato, lavorando bene sin dall’inizio. Il mister è stato bravo, ce lo siamo meritati, abbiamo portato a casa un grande traguardo che tutti aspettavamo da tanto tempo. Il prossimo anno faremo un campionato all’altezza della società e della città. Dedico questa B alla città, ai tifosi, alla società, ai giocatori, ce lo meritiamo tutti quanti», ha commentato il patron Renzo Rosso ai microfoni di Rai Sport.

Nel 2018 Rosso era intervenuto dopo il fallimento del Vicenza per salvare il club storico, portando in città il titolo sportivo dell’allora Bassano (di sua proprietà) e mettendo il . Il percorso ha portato alla Serie B già nel 2020/21, retrocedendo però subito con una sconfitta ai playout contro il Cosenza. La nuova promozione in cadetteria è poi sfumata negli anni seguenti, fino alla festa di ieri sera al Menti grazie al successo sull’Inter Under 23.

Un progetto che, nel corso degli anni, ha visto anche il corposo supporto da parte della proprietà e dei soci: in particolare, infatti, dalla nascita del progetto Vicenza, l’investimento di Renzo Rosso e soci è stato pari a quasi 50 milioni di euro.

In particolare, infatti, dalla proprietà e dai soci sono arrivati circa 45,7 milioni di euro come aumenti di capitale e versamenti, oltre a circa 3,7 milioni come sponsorizzazioni (che sono valse il 7% dei ricavi in questi anni), a cui vanno aggiunti anche gli 1,1 milioni pagati nell’estate 2018 per acquisire il ramo d’azienda del Vicenza in fallimento.