UEFA, al via la vendita dei biglietti per le finali delle coppe europee 2026

Come negli anni precedenti, la maggior parte dei biglietti sarà destinata ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico generalista. I biglietti per il pubblico non saranno venduti in ordine di richiesta di acquisto, ma tramite un sorteggio, che verrà effettuato al termine del periodo di richiesta.

Con la stagione calcistica che si avvia alla sua fase decisiva, la UEFA ha annunciato le fasi di vendita per il pubblico generico per le tre finali delle coppe europee di questo 2026: Champions League , Europa League e Conference League . I tagliandi – si legge in una nota – sono disponibili esclusivamente sulla piattaforma ufficiale del massimo organo del calcio europeo.

Nel dettaglio, in vista della finale di Champions maschile oltre il 40% della Puskas Arena di Budapest sarà riservato ai tifosi delle finaliste nelle categorie più economiche, che sono Fans First e categoria 3.

La vendita e l’assegnazione dei biglietti riservati ai tifosi delle squadre finaliste saranno gestite direttamente con i club coinvolti. I biglietti rimanenti, non destinati ai tifosi o al pubblico generico, saranno assegnati alla struttura organizzativa locale, alle federazioni nazionali affiliate alla UEFA, ai partner commerciali, ai broadcaster e alla cosiddetta famiglia del calcio UEFA.

Biglietti finali coppe europee 2026 – Champions League

La finale di Champions League si giocherà il 30 maggio 2026. Dei 61.400 biglietti disponibili, 39.000 saranno destinati direttamente ai tifosi e al pubblico generico. Le due finaliste riceveranno 17.200 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno venduti online. Ogni richiedente potrà acquistare fino a due biglietti.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere all’ultimo atto della massima competizione europea per club:

Fans First: 70 €

Categoria 3: 180 €

Categoria 2: 650 €

Categoria 1: 950 €

I biglietti per persone con disabilità costano 70 € e includono un accompagnatore gratuito.

Biglietti finali coppe europee 2026 – Europa League

Per quanto riguarda l’Europa League, la cui finale si giocherà a Istanbul il 20 maggio 2026, 27.500 dei 37.500 biglietti disponibili saranno destinati direttamente ai tifosi e al pubblico generalista. Ogni finalista riceverà fino a 11.000 biglietti, mentre i restanti saranno venduti online tramite il sito di riferimento. Ogni richiedente potrà acquistare fino a due biglietti.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere all’ultimo atto del torneo, che potrebbe vedere la presenza di Roma o Bologna, ancora in corsa per la competizione:

Fans First (solo per tifosi delle finaliste): 40 €

Categoria 3: 65 €

Categoria 2: 160 €

Categoria 1: 240 €

I biglietti accessibili per spettatori con disabilità costano 40 € e includono un biglietto gratuito per un accompagnatore su richiesta.

Biglietti finali coppe europee 2026 – Conference League

Infine, per l’atto conclusivo della Conference, in programma il 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia, 33.200 dei 39.700 biglietti saranno disponibili per tifosi e pubblico. Le due finaliste riceveranno 11.500 biglietti ciascuna, mentre i restanti saranno venduti ai tifosi di tutto il mondo. Ogni richiedente potrà acquistare fino a due biglietti.

Di seguito, i prezzi dei tagliandi per assistere all’ultimo atto della terza competizione europea per club:

Fans First: 25 €

Categoria 3: 45 €

Categoria 2: 140 €

Categoria 1: 190 €

I biglietti accessibili costano 25 € con accompagnatore gratuito.

Per chi venisse sorteggiato, ma non potesse andare allo stadio per assistere a una delle finali potrà rivendere il biglietto al prezzo nominale tramite la piattaforma ufficiale di rivendita della UEFA, senza commissioni. L’acquisto di questi biglietti sarà riservato esclusivamente ai tifosi che non sono stati selezionati nel sorteggio iniziale.