L’Inter si ferma, ma allunga sul Milan in campionato e ribalta la classifica social

Come ogni settimana, i temi sono variegati e, talvolta, spinosi. Rappresentano, bene o male, un riassunto digitale della giornata calcistica:

L’Inter perde due punti. I nerazzurri dell’Inter si fanno rallentare dai nerazzurri dell’Atalanta. Il pari contro i rivali bergamaschi mette in evidenza le difficoltà riscontrate dai capolista nelle ultime settimane: le assenze in attacco pesano, e non poco. Anche se la corsa scudetto non è competitiva come altri anni, potrebbe succedere ancora di tutto e due punti persi rischiano di fare la differenza. Come al solito, le discussioni non si fermano alle giocate in campo: la terna arbitrale sembra non avere pace questa stagione; il presunto fallo di Sulemana ai danni di Dumfries e il conseguente mancato rigore hanno fatto infuriare i tifosi, discutere i giornali ed espellere Chivu. La sensazione è che gli arbitri siano condizionati per non favorire ulteriormente la capolista dopo il vantaggio concesso con il rosso assegnato a Kalulu durante il Derby d’Italia. Ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è che ad ogni partita dei nerazzurri seguono grandi discussioni sul web.

Il Diavolo si mangia le mani. I rossoneri hanno grandi rimpianti questa settimana: la sconfitta contro la Lazio impedisce al Milan di accorciare sulla capolista. I biancocelesti capitolini fanno un miracolo, in un periodo poco felice. La Lazio riesce a tirare fuori orgoglio, grinta e qualità, davanti ai tifosi che sembravano ormai disillusi da una stagione sottotono. Alle prestazioni in campo si aggiungono i commenti positivi per Sarri, che ha omaggiato la curva dopo la partita. Per il Milan si trattava di una ghiotta occasione per riaprire la corsa scudetto e regalare agli appassionati di calcio un finale di stagione scoppiettante. Invece, paradossalmente, dal pareggio in casa l’Inter riesce ad allungare le distanze, seppur di un solo punto.