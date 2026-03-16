L’Inter si ferma, ma allunga sul Milan in campionato e ribalta la classifica social

L’Inter si porta avanti nella classifica menzioni, nonostante il pari di San Siro contro l’Atalanta. Nel frattempo, il Milan perde un’occasione importante di accorciare sui cugini nerazzurri dopo la sconfitta incassata all’Olimpico contro la Lazio. La vittoria della Juventus contro l’Udinese non lascia spazio a discussioni, facendo crollare la Vecchia Signora al terzo posto.
Ribaltamento al vertice. Dopo un lungo mese di dominio, la Juventus viene spodestata dal vertice della classifica. Il sorpasso è duplice e, attualmente, la classifica vede primeggiare le due milanesi. Con 61.100 menzioni, sono i nerazzurri a comandare la classifica. Segue il Milan a quota 47.300. Impressiona il tracollo dei bianconeri, che scendono alla terza posizione con sole 37.100 menzioni. La Roma si arrocca al quarto posto, con i rivali storici della Lazio che le corrono dietro, guadagnando una posizione dopo la vittoria contro il Milan.
Come cambia la classifica sui social
I ribaltamenti di fronte, questa settimana, non riguardano soltanto le alte posizioni in classifica, come già visto. A fare il boom sono anche gli altri nerazzurri, quelli di Bergamo; la Dea guadagna ben cinque posizioni in classifica, grazie alla sfida contro l’Inter, che ha dato grandi gioie ad entrambe le compagini (quantomeno in chiave social). Incredibilmente, anche il Lecce vola e intravede addirittura la zona Champions, grazie alle sette posizioni guadagnate e al piazzamento al decimo posto. I tifosi del Torino sembrano essere sempre più disillusi: perdere quattro posizioni adesso fa male. Ad uscirne ancora peggio è il Pisa, che, con sole 3.200 menzioni, sfiora la zona retrocessione.
MediaScore giornata 29 – I temi del dibattito
Come ogni settimana, i temi sono variegati e, talvolta, spinosi. Rappresentano, bene o male, un riassunto digitale della giornata calcistica:
- L’Inter perde due punti. I nerazzurri dell’Inter si fanno rallentare dai nerazzurri dell’Atalanta. Il pari contro i rivali bergamaschi mette in evidenza le difficoltà riscontrate dai capolista nelle ultime settimane: le assenze in attacco pesano, e non poco. Anche se la corsa scudetto non è competitiva come altri anni, potrebbe succedere ancora di tutto e due punti persi rischiano di fare la differenza. Come al solito, le discussioni non si fermano alle giocate in campo: la terna arbitrale sembra non avere pace questa stagione; il presunto fallo di Sulemana ai danni di Dumfries e il conseguente mancato rigore hanno fatto infuriare i tifosi, discutere i giornali ed espellere Chivu. La sensazione è che gli arbitri siano condizionati per non favorire ulteriormente la capolista dopo il vantaggio concesso con il rosso assegnato a Kalulu durante il Derby d’Italia. Ci sono poche certezze nella vita, ma una di queste è che ad ogni partita dei nerazzurri seguono grandi discussioni sul web.
- Il Diavolo si mangia le mani. I rossoneri hanno grandi rimpianti questa settimana: la sconfitta contro la Lazio impedisce al Milan di accorciare sulla capolista. I biancocelesti capitolini fanno un miracolo, in un periodo poco felice. La Lazio riesce a tirare fuori orgoglio, grinta e qualità, davanti ai tifosi che sembravano ormai disillusi da una stagione sottotono. Alle prestazioni in campo si aggiungono i commenti positivi per Sarri, che ha omaggiato la curva dopo la partita. Per il Milan si trattava di una ghiotta occasione per riaprire la corsa scudetto e regalare agli appassionati di calcio un finale di stagione scoppiettante. Invece, paradossalmente, dal pareggio in casa l’Inter riesce ad allungare le distanze, seppur di un solo punto.
- La Roma continua a zoppicare. I giallorossi stanno passando un periodo veramente buio, dopo l’inizio di stagione positivo. Le delusioni non sono una novità per la squadra della capitale, ma questa volta il boccone è più amaro: la guida di Gasperini sembrava potesse essere una soluzione vincente. La sconfitta contro il Como per 2-1 non migliora il panorama romano, contro una squadra ostica, ma alla portata. Le discussioni hanno trattato l’ennesima soddisfazione di Malen, in gol anche questa volta, e il rosso rimediato da Wesley, che ha lasciato la Roma in dieci dal sessantesimo minuto.
MediaScore giornata 29 – Classifica media: continuità al vertice
La classifica stampa continua a vedere l’Inter al vertice, confermando il trend della settimana scorsa. Nonostante l’immobilismo al vertice, il resto della classifica. Il Milan, dopo la dura sconfitta contro la Lazio, guadagna amaramente un +2 in classifica, passando al terzo posto, con 13.743 menzioni. Anche la Fiorentina, nonostante la stagione veramente deludente, si posiziona all’ottavo posto, con un salto in avanti di tre posizioni. Anche sui media tradizionali il media fa la sua gran figura, ottenendo anche qui sette posizioni. In Emilia è festa grande: il Bologna avanza di quattro posizioni, piazzandosi al decimo posto; i neroverdi del sassuolo ne rosicchiano ben cinque. Anche qui a stupire negativamente sono Pisa e Como; i lariani sembrano ormai aver abituato i tifosi al bel gioco proposto, che non lascia più spazio a discussioni.
MediaScore giornata 29 – Analisi del Sentiment
L’Inter non riesce a colmare l’enorme gap tra commenti negativi e positivi, con la forbice del 12% che rimane stabile in favore di quelli negativi; la maggior parte delle critiche è attribuibile alla partita non brillante contro l’Atalanta e i cambi effettuati dal tecnico rumeno. Anche il Milan non può che passarsela male, dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio: i commenti negativi prevalgono su quelli negativi, e di parecchio. Il 2-0 contro il Parma della Juve non scuote più di tanto l’ambiente bianconero. La Roma, nonostante i risultati negativi, sembra avere una tifoseria solida: il divario è solo del 2%, in favore dei commenti negativi. Infine, in casa Lazio, neppure la vittoria storica contro il Milan riesce a risanare l’ambiente: ben il 23% dei commenti è negativo, tra critiche a Lotito, giocatori e società.