La Russa sugli arbitri: «Hanno bisogno di ritrovare omogeneità e competenza»

A riguarda è intervenuto anche Ignazio La Russa , presidente del Senato e noto tifoso interista, che a GR Parlamento ha dichiarato: « Per me gli arbitri fischiano un po’ a caso . Gli errori non sono solo contro l’Inter anche se lo sono stati particolarmente contro l’Inter. Gli arbitri devono trovare un’omogeneità e una competenza che manca. Ho letto che Gariglio fu accantonato dopo solo quattro partite di Serie A o poco più. E se uno on è buono per il re, non è buono per la regina, se non è buono ad arbitrare perché deve correggere gli arbitri?».

«Poi noi interisti siamo sempre sospettosi – ha continuato la seconda carica dello Stato –. Lo dico sempre anche ai miei amici che si lamentano che, come per 40 anni in politica la sinistra ha avuto l’egemonia nel mondo della cultura, dell’informazione, della televisione e c’è una sperequazione, nel calcio c’è stata l’importanza del Milan e della Juventus che ha determinato un orientamento meno favorevole all’Inter rispetto a queste due squadre che solo col tempo potrà riequilibrarsi».

La Russa non ha poi risparmiato un stoccata a DAZN, la piattaforma di streaming che detiene i diritti televisivi della Serie A per sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky: «Vedo le facce di certi commentatori televisivi, specie quelli di DAZN, e vedo sofferenza quando devono parlare troppo bene dell’Inter. Pazienza, per noi è un piacere doppio quando vinciamo».

Sull’episodio fra Frattesi e Scalvini in Inter-Atalanta, La Russa ha commentato: «Nelle ultime 10 partite di campionato, gli errori arbitrali valgono il doppio. Ricordate il rigore dato per il mani di Bisseck contro la Lazio? Ogni errore vale doppio nelle ultime partite, e fa più male. Col Milan, nell’ultimo minuto, c’era un rigore a favore dell’Inter come c’era con l’Atalanta. Due rigori negli ultimi minuti stranamente non visti, per carità gli errori ci sono, ma in queste ultime partite pesano due volte di più».

Un’ultima battuta sull’amico Lotito, patron della Lazio e senatore di Forza Italia, che insieme a Fratelli di Italia e Lega forma il governo: «Gli ho mandato un messaggino, è vero. Scherzoso, ma gliel’ho mandato. Lotito avrà problemi seri coi tifosi, però riconosco che da tanti anni ha tirato la Lazio fuori da una brutta situazione mantenendola abbastanza in alto».