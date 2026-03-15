Lazio Milan gratis su DAZN: come vedere la partita in diretta in streaming

Le due squadre scendono in campo per la 29esima giornata di campionato allo stadio Olimpico. Il match sarà visibile gratuitamente.

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Redazione
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Lazio Milan gratis su DAZN
(Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Lazio Milan gratis su DAZN. Sarà uno dei big match della 29esima giornata di Serie A, Lazio-Milan, la quarta partita trasmessa da DAZN anche in modalità gratuita. In programma questa sera, domenica 15 marzo a partire dalle ore 20.45, il match, in esclusiva sulla piattaforma di intrattenimento sportivo, sarà visibile in chiaro, ampliando così l’accesso degli appassionati a uno degli incroci più attesi del turno di campionato.

Sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria per 1-0 ottenuta nel derby della Madonnina contro l’Inter capolista, il Milan di Massimiliano Allegri è alla ricerca dei tre punti per mandare un chiaro messaggio alla classifica, consolidare il secondo posto e puntare ad avvicinarsi ai cugini per una lotta scudetto. Un avvicinamento reso possibile dal pareggio tra i nerazzurri e l’Atalanta, ricco di polemiche a causa dei falli non fischiati su Dumfries (nell’occasione dell’1-1 orobico) e su Frattesi, per un possibile calcio di rigore.

Lazio Milan gratis su DAZN – Quarto appuntamento di stagione

Ad accompagnare gli spettatori durante Lazio-Milan sarà la coppia formata da Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, mentre il racconto a bordocampo sarà affidato a Tommaso Turci per vivere ogni emozione a ridosso del terreno di gioco. Il prepartita si accenderà già dalle 19:30 dove, nello studio insieme a Diletta Leotta, ci saranno Massimo Ambrosini, il “profeta” Hernanes e Davide Bernardi. Ad arricchire il dibattito tecnico ci sarà anche Simone Pianigiani, già voce di riferimento di DAZN per i grandi appuntamenti del basket europeo, che metterà la propria visione strategica e l’esperienza da coach plurititolato al servizio del calcio per offrire un’analisi tattica inedita e trasversale sulle dinamiche del match.

Un appuntamento che accompagnerà i tifosi anche nel post-partita per analizzare quanto successo in campo e fare il punto sull’intera giornata di campionato. La sfida dell’Olimpico si aggiunge così alla programmazione di match visibili anche in modalità gratuita per la stagione 2025/2026, che ha già visto protagonisti partite come Milan-Roma, Fiorentina-Juventus e Atalanta-Inter. 

Lazio Milan gratis su DAZN – Come seguire la sfida

Per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma di sport in streaming. Nel dettaglio, basterà inserire semplicemente il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino. Di seguito, le due strade per la registrazione:

  • Da desktop o mobile – accedere a DAZN, selezionare la partita che si intende seguire in homepage e inserire la propria mail per vedere il match, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita;
  • Da Smart TV – aprire l’app DAZN dalla propria tv, cliccare su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire la propria mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.

Come ricordato in passato, per fruire della miglior esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere alla piattaforma in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento DAZN sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

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