Serie B, la sfida Monza-Palermo in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà il big match dell’U-Power Stadium, la partita di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica, andrà in scena sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione.

Gara attesa per la lotta per un posto in Serie A, Monza-Palermo si preannuncia un match denso di carica agonistica: i siciliani, quarti, volano in Lombardia dopo aver vinto di misura in casa della Carrarese e con l’obiettivo di tornare a Palermo con 3 punti che garantirebbero un avvicinamento al Frosinone di Alvini. Il Monza del duo Petagna-Cutrone, invece, scenderà davanti ai propri tifosi non solo per consolidare il secondo posto in classifica ma per tentare un avvicinamento al Venezia capolista.