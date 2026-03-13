Serie B, la sfida Monza-Palermo in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Sarà il big match dell’U-Power Stadium, la partita di Serie BKT trasmessa gratuitamente da DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Monza-Palermo, scontro valido per la parte alta della classifica, andrà in scena sabato 14 marzo alle 17.15 e sarà accessibile gratuitamente a tifosi e appassionati, senza necessità di registrazione.
Gara attesa per la lotta per un posto in Serie A, Monza-Palermo si preannuncia un match denso di carica agonistica: i siciliani, quarti, volano in Lombardia dopo aver vinto di misura in casa della Carrarese e con l’obiettivo di tornare a Palermo con 3 punti che garantirebbero un avvicinamento al Frosinone di Alvini. Il Monza del duo Petagna-Cutrone, invece, scenderà davanti ai propri tifosi non solo per consolidare il secondo posto in classifica ma per tentare un avvicinamento al Venezia capolista.
I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.
Monza Palermo in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B
Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:
- il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)
- l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€
- il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€
Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.