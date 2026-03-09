Lazio, record negativo con il Sassuolo: solo 2mila biglietti venduti

La protesta dei tifosi continua senza scadenza e di settimana in settimana – spiega Il Corriere dello Sport – vengono valutate nuove iniziative. La prossima sarà annunciata domani a mezzogiorno dai gruppi organizzati. Stasera non sarà deserto soltanto lo stadio, ma anche i dintorni: niente ritrovo a Ponte Milvio, niente cori. In prevendita sono stati venduti appena 2.000 biglietti , il dato più basso tra le quattro gare segnate dalla protesta: col Genoa in campionato erano stati circa 4.000, con l’ Atalanta 6.000 e altrettanti in coppa. In totale 18.000 presenze complessive nelle quattro partite, compresi i 2.000 attesi stasera, record negativo.

Per Sarri e la Lazio, in campionato, l’obiettivo è ormai uno solo: evitare di scivolare ancora più giù. La classifica li vede undicesimi insieme al Parma a quota 34 punti, con una partita in meno rispetto ai ducali. Il Sassuolo, nono, è avanti di quattro lunghezze a 38.

Nelle ultime sette gare casalinghe di Serie A la Lazio ha vinto soltanto contro il Genoa il 30 gennaio, collezionando anche tre pareggi e tre sconfitte, e nelle ultime cinque partite interne ha sempre incassato almeno due gol. Un dato che nella storia del club si era verificato solo una volta, tra marzo 1943 e ottobre 1946, con sette gare consecutive.