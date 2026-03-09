Europa League, scelta la sfida degli ottavi di andata in diretta in chiaro

Il calcio europeo è pronto a tornare anche con gli ottavi di finale della UEFA Europa League. La competizione vede protagoniste Bologna e Roma nell’edizione 2025/26. Proprio le due formazioni italiane si sfideranno negli ottavi di finale, con una delle due che volerà ai quarti e l’altra che dovrà dire addio al torneo.

Europa League partita in chiaro – La strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane, gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast). Lo stesso discorso vale per la sfida tra Bologna e Roma, visibile solamente per gli abbonati.

Europa League partita in chiaro – La scelta per l’andata degli ottavi

La partita trasmessa in diretta in chiaro sarà quella che metterà di fronte il Nottingham Forest e Midtjylland. Uno scontro che vedrà impegnata una delle formazioni inizialmente accreditata per la vittoria finale. Il Forest è in difficoltà in Premier League, vicino alla zona retrocessione, con il paradosso di potere ancora vincere l’Europa League e, di conseguenza, qualificarsi per la Champions del prossimo anno.

L’incontro Nottingham Forest-Midtjylland sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 con il fischio di inizio che è fissato alle ore 21.00 di giovedì 12 marzo 2026.