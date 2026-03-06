Retrocessi, ma in Champions: la paradossale chance per Nottingham e Tottenham

Ci sono club in Premier League che stanno vivendo una stagione decisamente inferiore alle aspettative. Su tutti, balzano all’occhio Tottenham Hotspur e Nottingham Forest. Partiti a inizio anno giocando le coppe europee (la Champions gli Spurs e l’Europa League il Forest), a poche giornate dal termine del campionato si ritrovano in piena lotta per non retrocedere.

In particolare, il Nottingham (che ha cambiato già quattro allenatori) si trova attualmente al 17° posto in classifica in Premier League, appena sopra la zona retrocessione ma con gli stessi punti del West Ham 18°. Il Tottenham è invece 16°, con un solo punto in più rispetto alle inseguitrici, tutt’altro che tranquillo e con il nuovo tecnico Igor Tudor chiamato a invertire la rotta.