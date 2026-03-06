Retrocessi, ma in Champions: la paradossale chance per Nottingham e Tottenham

Ci sono club in Premier League che stanno vivendo una stagione decisamente inferiore alle aspettative. Su tutti, balzano all’occhio Tottenham Hotspur e Nottingham Forest. Partiti a inizio anno giocando le coppe europee (la Champions gli Spurs e l’Europa League il Forest), a poche giornate dal termine del campionato si ritrovano in piena lotta per non retrocedere.
In particolare, il Nottingham (che ha cambiato già quattro allenatori) si trova attualmente al 17° posto in classifica in Premier League, appena sopra la zona retrocessione ma con gli stessi punti del West Ham 18°. Il Tottenham è invece 16°, con un solo punto in più rispetto alle inseguitrici, tutt’altro che tranquillo e con il nuovo tecnico Igor Tudor chiamato a invertire la rotta.
Per entrambe le squadre sarà dunque un finale di stagione in tempo, che in vista del 2026/27 potrebbe creare una situazione paradossale. Sia il Nottingham che il Tottenham, infatti, sono sorprendentemente ancora in corsa nelle competizioni europee alle quali stanno partecipando in questa stagione.
Gli Spurs sfideranno l’Atletico Madrid agli ottavi di finale di Champions League, mentre il Forest se la vedrà con i danesi del Midtjylland in Europa League. Entrambe sono ancora lontane dalle fasi finali dei due tornei, ma se una delle due dovesse conquistare il proprio trofeo si guadagnerebbe il diritto di prendere parte alla prossima edizione della UEFA Champions League (questo vale sia per chi vince la Champions, sia per chi vince l’Europa League, proprio come il Tottenham lo scorso anno).
Non solo. Un’eventuale retrocessione in Championship (la Serie B inglese) non eliminerebbe il diritto delle due squadre di giocare la Champions League 2026/27. In questo modo ci si ritroverebbe con la paradossale situazione di una squadra della serie cadetta inglese sul principale palcoscenico calcistico europeo.