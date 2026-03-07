Non solo record rossonero, Milan-Inter incasso più alto di sempre in Serie A

La Serie A si sta preparando per quella che potrebbe essere la sfida chiave della stagione: Milan-Inter. Dopo la stagione 2021/22, il derby di Milano tornerà ad avere il sapore dello Scudetto, con i nerazzurri che possono mettere la parola “fine” al discorso e i rossoneri che proveranno a mantenere tutto aperto. La grande attesa per l’incontro è suffragata dai numeri: il match – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – farà infatti registrare un altro tutto esaurito a San Siro e regalerà il maggiore incasso della storia in Serie A dopo quello del derby d’andata tra Inter e Milan, toccando quota 8,7 milioni di euro.

Non soltanto il record rossonero dunque, ma il più alto della storia del campionato. La stracittadina dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso fu di oltre 8,6 milioni di euro. Pochi mesi dopo, il primato lo conquista il Milan tagliando quota 8,7 milioni e sporcando un dominio tutto nerazzurro su questo fronte. L’impianto sarà ovviamente sold out, con 75.500 persone presenti all’incontro.