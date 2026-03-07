Non solo record rossonero, Milan-Inter incasso più alto di sempre in Serie A

La Serie A si sta preparando per quella che potrebbe essere la sfida chiave della stagione: Milan-Inter. Dopo la stagione 2021/22, il derby di Milano tornerà ad avere il sapore dello Scudetto, con i nerazzurri che possono mettere la parola “fine” al discorso e i rossoneri che proveranno a mantenere tutto aperto. La grande attesa per l’incontro è suffragata dai numeri: il match – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza – farà infatti registrare un altro tutto esaurito a San Siro e regalerà il maggiore incasso della storia in Serie A dopo quello del derby d’andata tra Inter e Milan, toccando quota 8,7 milioni di euro.
Non soltanto il record rossonero dunque, ma il più alto della storia del campionato. La stracittadina dello scorso novembre ha portato allo stadio Meazza 75.562 spettatori e l’incasso fu di oltre 8,6 milioni di euro. Pochi mesi dopo, il primato lo conquista il Milan tagliando quota 8,7 milioni e sporcando un dominio tutto nerazzurro su questo fronte. L’impianto sarà ovviamente sold out, con 75.500 persone presenti all’incontro.
Incasso Milan Inter – La sfida al primo posto di sempre in Serie A
La partita di domani sera si piazzerà quindi al primo posto, seppur con un margine ridotto sulla seconda, avvicinandosi sempre più a quota 9 milioni di euro, cifra mai raggiunta. La seconda piazza, come detto, spetta al derby dello scorso novembre, mentre il podio si chiude con Inter-Juventus del mese scorso, per una top 3 completamente riscritta in questa stagione.
Quarto posto per un altro Inter-Milan, giocato a settembre del 2024 e vinto 2-1 dai rossoneri grazie alla rete di Matteo Gabbia siglata negli ultimi minuti di partita. Chiude questa graduatoria un altro Derby d’Italia: Inter-Juventus della passata stagione, sfida che si concluse con un pirotecnico 4-4. Nel complesso, tutte le prime cinque posizioni sono occupate da partite giocate a San Siro e che hanno visto l’Inter quattro volte come squadra di casa, contro una del Milan: si tratta di tre derby di Milano e due Inter-Juventus.
Incasso Milan Inter – La top 5 all-time del campionato
Questa la classifica per quanto riguarda le sfide di Serie A (*cifre non ufficiali):
- Milan-Inter, 8 marzo 2026, San Siro – 8.700.000 euro (75.500 spettatori)*
- Inter-Milan, 23 novembre 2025, San Siro – 8.649.494 euro (75.562 spettatori)
- Inter-Juventus, 14 febbraio 2026, San Siro – 8.587.129 euro (75.515 spettatori)
- Inter-Milan, 22 settembre 2024, San Siro – 7.626.430 euro (75.366 spettatori)
- Inter-Juventus, 27 ottobre 2024, San Siro – 7.614.585 euro (75.056 spettatori)
Ricordiamo che l’Inter detiene l’incasso record per una partita di calcio in Italia. I nerazzurri lo hanno fatto registrare nella passata stagione, quando il match contro il Barcellona (semifinale di ritorno della UEFA Champions League) ha raccolto la bellezza di circa 14,7 milioni di euro. Per quanto riguarda i maggiori incassi di sempre per le partite allo stadio in Italia (considerando tutte le competizioni), il derby di domani si posiziona al settimo posto.