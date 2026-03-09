Conflitto Iran-USA: l'Iraq chiede il rinvio dei playoff per i Mondiali 2026

L’Iraq il 31 marzo dovrebbe affrontare a Monterrey la vincente tra Suriname e Bolivia nei playoff per accedere alla Coppa del mondo che si terrà da giugno a luglio in Canada, Stati Uniti e Messico. L’Iraq teme di non riuscire a trasferire tutti i suoi giocatori in Messico a causa della chiusura del suo spazio aereo fino al termine della guerra e ha respinto una proposta della FIFA di far arrivare via terra a Istanbul i calciatori perché’ questo comporterebbe un viaggio in pullman di 25 ore.

Arnold, al timone dell’Iraq dal maggio 2025, ha sottolineato che convocare solo i calciatori che giocano all’estero pregiudicherebbe le possibilità della sua nazionale di qualificarsi ai Mondiali per la prima volta dal 1986.

«Non sarebbe la nostra migliore formazione e abbiamo bisogno della nostra migliore formazione per la più grande partita per l’Iraq degli ultimi 40 anni. Il popolo iracheno è pazzo per la sua nazionale e la sfida di regalargli un mondiale dopo 40 anni è il motivo per cui ho accettato questo incarico», ha sottolineato il Ct.