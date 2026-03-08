Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 31esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Vis Pesaro è in programma per domenica 8 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30 .

Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Juve Next Gen-Vis Pesaro, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

DOMENICA 8 MARZO

Ore 12.30

JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

FORLÌ-LIVORNO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

SALERNITANA-LATINA

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

TRAPANI-CROTONE

Sky Sport Max e Sky Sport 252

COSENZA-TEAM ALTAMURA

Sky Sport 253

SIRACUSA-GIUGLIANO

Sky Sport 254

CARPI-TORRES

Sky Sport 255

PIANESE-PINETO

Sky Sport 256

Ore 17.30

SORRENTO-BENEVENTO

Sky Sport Uno e Sky Sport 252

FOGGIA-POTENZA

Sky Sport 253

GUIDONIA MONTECELIO-SAMBENEDETTESE

Sky Sport 254

Ore 20.30

TERNANA-GUBBIO

Sky Sport 252

CAVESE-AZ PICERNO

Sky Sport 253

LUNEDÌ 9 MARZO

Ore 20.30