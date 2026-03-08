Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis.
I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 31esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con la Vis Pesaro è in programma per domenica 8 marzo 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 12.30.
Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Juve Next Gen Vis Pesaro in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Juve Next Gen-Vis Pesaro, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
DOMENICA 8 MARZO
Ore 12.30
- JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
- FORLÌ-LIVORNO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
- SALERNITANA-LATINA
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
- TRAPANI-CROTONE
Sky Sport Max e Sky Sport 252
- COSENZA-TEAM ALTAMURA
Sky Sport 253
- SIRACUSA-GIUGLIANO
Sky Sport 254
- CARPI-TORRES
Sky Sport 255
- PIANESE-PINETO
Sky Sport 256
Ore 17.30
- SORRENTO-BENEVENTO
Sky Sport Uno e Sky Sport 252
- FOGGIA-POTENZA
Sky Sport 253
- GUIDONIA MONTECELIO-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 254
Ore 20.30
- TERNANA-GUBBIO
Sky Sport 252
- CAVESE-AZ PICERNO
Sky Sport 253
LUNEDÌ 9 MARZO
Ore 20.30
- CATANIA-CASERTANA
Sky Sport Max e Sky Sport 252
- ASCOLI-RAVENNA
Sky Sport 253
- CAMPOBASSO-AREZZO
Sky Sport 254
- PERUGIA-PONTEDERA
Sky Sport 255
- ATALANTA U23-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 256
- MONOPOLI-CASARANO
Sky Sport 257