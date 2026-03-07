DAZN Full in offerta a 24,99 euro al mese: dal derby Milan-Inter ai Mondiali 2026

Chi vuole seguire il finale di stagione della Serie A e assicurarsi anche i grandi eventi del calcio internazionale può approfittare di una promozione dedicata ai nuovi clienti di DAZN.
La piattaforma di streaming sportivo ha infatti lanciato una offerta sul piano DAZN Full (CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO), disponibile a 24,99 euro al mese per i primi sei mesi invece di 49,99 euro. L’iniziativa è valida fino a lunedì 9 marzo.
DAZN Full in offerta: cosa comprende il piano
Il piano DAZN Full permette di guardare gli eventi sportivi live e i contenuti on demand della piattaforma con alcune funzionalità aggiuntive.
Tra le principali caratteristiche:
- visione degli eventi in contemporanea su due dispositivi registrati
- possibilità di utilizzare entrambi i device connessi alla stessa rete domestica
- accesso a tutta la programmazione sportiva disponibile sulla piattaforma.
La promozione consente quindi di seguire senza interruzioni il finale della stagione calcistica e gli altri grandi appuntamenti dello sport internazionale.
Serie A nel finale di stagione: in arrivo Milan-Inter
Chi attiva ora l’offerta può seguire le ultime giornate della Serie A Enilive 2025/2026, con diverse partite decisive per la classifica.
Tra gli appuntamenti più attesi c’è il derby di Milano tra Milan e Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45, uno degli incontri più seguiti del campionato italiano.
Non solo Serie A: nel pacchetto anche i Mondiali 2026
L’abbonamento consente inoltre di accedere a un calendario sportivo molto ampio.
Oltre ai principali campionati calcistici disponibili sulla piattaforma, chi attiva il piano potrà seguire anche la Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio 2026.
Un evento che segnerà un momento centrale della stagione sportiva internazionale e che sarà incluso nell’offerta della piattaforma.
Gli altri eventi sportivi disponibili su DAZN
L’offerta sportiva della piattaforma non si limita al calcio. Nel catalogo sono presenti numerose competizioni internazionali e discipline sportive.
Tra queste:
- Serie BKT
- Serie A Women
- LaLiga EA Sports
- Liga Portugal Betclic
- volley maschile e femminile
- sport da combattimento
- i contenuti dei canali Eurosport 1 HD e 2 HD, con tennis, ciclismo e sport invernali.
Come iscriversi a DAZN
Attivare l’abbonamento è un’operazione semplice e richiede solo pochi passaggi.
È possibile creare un account direttamente dal browser oppure tramite app su smartphone, tablet, smart TV o console di gioco.
La procedura prevede:
- scelta del piano di abbonamento;
- inserimento dei dati personali (nome, cognome ed email);
- selezione del metodo di pagamento;
- attivazione dell’abbonamento.
Una volta completata la registrazione, l’account viene attivato immediatamente e si può iniziare a vedere i contenuti disponibili.
Metodi di pagamento disponibili
Durante l’attivazione è possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento:
- carte di credito
- carte di debito
- carte prepagate
- PayPal
- Apple Pay
- Google Pay
- pagamenti tramite Apple Store, Google Store o Amazon In-App Payment (per Fire Stick).
Su quali dispositivi vedere DAZN
I contenuti della piattaforma possono essere visualizzati su numerosi dispositivi compatibili, tra cui:
- smart TV
- smartphone e tablet
- PC e browser web
- console di gioco
- Apple TV e Android TV
- Amazon Fire TV Stick
- dispositivi con Chromecast.
Per sfruttare la promozione attiva sui nuovi abbonamenti, è possibile attivare il piano DAZN Full a 24,99 euro al mese per sei mesi direttamente dal sito della piattaforma e iniziare subito a seguire il finale di stagione della Serie A e i grandi eventi del calcio internazionale.