DAZN Full in offerta a 24,99 euro al mese: dal derby Milan-Inter ai Mondiali 2026

La piattaforma di streaming sportivo ha infatti lanciato una offerta sul piano DAZN Full ( CLICCA QUI PER MAGGIORI INFO ), disponibile a 24,99 euro al mese per i primi sei mesi invece di 49,99 euro . L’iniziativa è valida fino a lunedì 9 marzo .

L’offerta sportiva della piattaforma non si limita al calcio. Nel catalogo sono presenti numerose competizioni internazionali e discipline sportive.

Un evento che segnerà un momento centrale della stagione sportiva internazionale e che sarà incluso nell’offerta della piattaforma.

Come iscriversi a DAZN

Attivare l’abbonamento è un’operazione semplice e richiede solo pochi passaggi.

È possibile creare un account direttamente dal browser oppure tramite app su smartphone, tablet, smart TV o console di gioco.

La procedura prevede:

scelta del piano di abbonamento; inserimento dei dati personali (nome, cognome ed email); selezione del metodo di pagamento; attivazione dell’abbonamento.

Una volta completata la registrazione, l’account viene attivato immediatamente e si può iniziare a vedere i contenuti disponibili.

Metodi di pagamento disponibili

Durante l’attivazione è possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento:

carte di credito

carte di debito

carte prepagate

PayPal

Apple Pay

Google Pay

pagamenti tramite Apple Store, Google Store o Amazon In-App Payment (per Fire Stick).

Su quali dispositivi vedere DAZN

I contenuti della piattaforma possono essere visualizzati su numerosi dispositivi compatibili, tra cui:

smart TV

smartphone e tablet

PC e browser web

console di gioco

Apple TV e Android TV

Amazon Fire TV Stick

dispositivi con Chromecast.

Per sfruttare la promozione attiva sui nuovi abbonamenti, è possibile attivare il piano DAZN Full a 24,99 euro al mese per sei mesi direttamente dal sito della piattaforma e iniziare subito a seguire il finale di stagione della Serie A e i grandi eventi del calcio internazionale.