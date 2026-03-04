Pontedera Juve Next Gen in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Massimo Brambilla scendono in campo per la 30esima giornata del girone B di Serie C. La sfida con il Pontedera è in programma per mercoledì 4 marzo 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 18.00 .

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Detto di Pontedera-Juve Next Gen, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

MERCOLEDÌ 4 MARZO

Ore 18.00

PONTEDERA-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 VIS PESARO-BRA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 GUBBIO-CARPI

Sky Sport Max e Sky Sport 253

Ore 20.30

AREZZO-TERNANA

Sky Sport Calcio

Sky Sport Calcio RAVENNA-PIANESE

Sky Sport 253

Sky Sport 253 LIVORNO-PERUGIA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 TORRES-GUIDONIA MONTECELIO

Sky Sport 255

Sky Sport 255 PINETO-FORLÌ

Sky Sport 256

Ore 21.00

SAMBENEDETTESE-ASCOLI

Sky Sport 252

GIOVEDÌ 5 MARZO

Ore 18.00

AZ PICERNO-ATALANTA U23

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 GIUGLIANO-MONOPOLI

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Sky Sport Calcio e Sky Sport 252 CARASANO-SIRACUSA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 LATINA-SORRENTO

Sky Sport 254

Ore 20.30