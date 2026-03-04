Serie B, la sfida Carrarese-Catanzaro in diretta gratuita su DAZN senza registrazione

Il match mette di fronte due formazioni che arrivano all’appuntamento con la voglia di trasformare i recenti pareggi in una vittoria per raggiungere i rispettivi obiettivi. La Carrarese di Antonio Calabro , attualmente all’undicesimo posto con 31 punti , punta a dare continuità alla buona prestazione offerta contro il Mantova. Dall’altra parte, il Catanzaro di Alberto Aquilani arriva in Toscana con l’ambizione di chi occupa le zone alte della classifica. I giallorossi, quinti a quota 45 punti , cercano il riscatto dopo il pareggio interno contro il Frosinone: un bottino pieno permetterebbe di blindare il piazzamento play-off e continuare a sognare la promozione diretta.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Carrarese Catanzaro in streaming gratis – Le soluzioni per seguire la Serie B

Disponibile tutta su DAZN, per seguire la Serie BKT basterà attivare il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, a prezzi scontati:

il piano Annuale dilazionato a 7,90€ al mese per i primi 3 mesi (13,99€ per successivi 9 mesi)

l’Annual Pass con pagamento anticipato a 89€ all’anno, anziché 129€

il mensile a 9,90€ al mese per 3 mesi, anziché 19,90€

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.