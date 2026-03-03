I concetti che rientrano nel limite di spesa per il personale sportivo sono: salari fissi e variabili, previdenza sociale, bonus collettivi, spese di acquisizione (i costi per i cartellini in sostanza, comprese le commissioni agli agenti) e ammortamenti. ( qui una spiegazione dettagliata del suo funzionamento ).

Concluso ormai da un mese il mercato di riparazione, la Liga spagnola ha reso noti per ognuno dei club di Prima e Seconda Divisione i limiti di spesa per la rosa, nell’ambito di quello che è il cosiddetto Fair Play Finanziario spagnolo. Questo limite indica quanto un club può spendere per giocatori, primo allenatore, secondo allenatore e preparatore atletico della prima squadra e per società affiliate.

Liga tetto salariale 2026 – Le cifre per i 20 club

Come accaduto anche nelle ultime stagioni, l’attenzione è tutta puntata sulla situazione del Barcellona, che dopo una fase di miglioramento ha visto il proprio tetto alzarsi a 432,8 milioni dopo il mercato invernale, contro i 351 milioni di euro successivi alla chiusura della sessione estiva: si tratta di poco più di 80 milioni di euro aggiuntivi, per una società che è passata attraverso una vera e propria tempesta economico-finanziaria negli ultimi anni.

Nel dettaglio, i blaugrana occupano il secondo posto in classifica, perché il primato è tutto del Real Madrid, con un tetto di oltre 761 milioni di euro. Sul podio anche l’Atletico Madrid, a quota 336 milioni di euro. Chiudono i primi cinque posti i 173 milioni del Villarreal e i 132 milioni di euro dell’Athletic Bilbao.

Liga tetto salariale 2026 – Limite in crescita di 70 milioni

Complessivamente, il tetto salariale è cresciuto di 75 milioni di euro circa per quanto riguarda solamente i club della prima divisione. Nel complesso, il dato è passato da 2,7 a 2,78 miliardi di euro. In crescita anche il tetto dei club di seconda divisione, che si è alzato da 200 a 220 milioni di euro, con la “leadership” nelle mani del Leganès.