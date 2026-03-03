Cristiano Ronaldo scappa dall’Arabia Saudita? Giallo sul suo jet atterrato a Madrid

In Arabia Saudita nasce un nuovo caso Cristiano Ronaldo . Dopo la protesta del portoghese contro la gestione societaria, che ha portato l’ex Real Madrid a non scendere in campo in due partite dell’ Al Nassr , ora sembrerebbe che il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro abbia lasciato il paese saudita .

Storia che non trova conferme ufficiali al momento, anzi viene smentita in toto dal quotidiano spagnolo As. Fatto sta che il jet privato di Ronaldo è partito da Riyadh ed è atterrato a Madrid, ma non si sa chi ci fosse a bordo.

Il calciatore portoghese è sceso in campo nella partita di sabato, dove ha avuto un problema fisico. Nel post partita il tecnico Jorge Jesus aveva parlato di un semplice affaticamento muscolare, ma nelle ore successive le indiscrezioni si era sparsa la voce che fosse un guaio più serio e che alimenterebbe un possibile viaggio di Ronaldo in Spagna.

Aspettando riscontri ufficiali, i media sauditi riportano come i test medici si siano svolti regolarmente nella giornata di ieri, ma non sono ancora trapelati i risultati, alimentando ancora di più l’alone di mistero intorno a CR7.