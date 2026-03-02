Non c’è soltanto la lotta per lo scudetto ad infiammare la stagione 2025/26 della Serie A. La corsa all’Europa – senza considerare l’Inter, che sul fronte della qualificazione alla prossima Champions League ha già portato a termine il proprio compito (seppur non ancora matematicamente) – vede coinvolte attualmente sei squadre per l’accesso a tre diverse competizioni. Nell’analisi è stato considerato anche il Milan, con i rossoneri che si trovano di fatto più o meno a metà tra le sfide per la Champions e la corsa allo Scudetto.

Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa

Detto dell’Inter, nessuno si è ancora assicurato un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. Attualmente, la situazione in classifica è la seguente:

Milan 57

Napoli 53

Roma 51

Como 48

Juventus 47

Atalanta 45

Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. Se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio, si analizzerebbe poi la differenza reti, passando poi alle reti segnate e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.

Serie A scontri diretti – Milan avanti su tre big

A undici giornate dal termine del campionato, ci sono ancora diverse sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio e in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei:

IN VANTAGGIO

Milan su Napoli (in attesa del ritorno) , Roma e Como

su (in attesa del ritorno) e Napoli su Roma e Atalanta ;

su e ; Roma sul Como (in attesa del ritorno);

sul (in attesa del ritorno); Juventus su Napoli e Roma ;

su e ; Como su Roma (in attesa del ritorno) e Juventus ;

su (in attesa del ritorno) e ; Atalanta sulla Roma (in attesa del ritorno).

IN SVANTAGGIO

Napoli con Milan (in attesa del ritorno) e Juventus

con (in attesa del ritorno) e Roma con Milan, Napoli, Juventus e Atalanta (in attesa del ritorno)

con e (in attesa del ritorno) Juventus con il Como (in attesa del ritorno)

con il (in attesa del ritorno) Como con Milan e Roma (in attesa del ritorno)

con e (in attesa del ritorno) Atalanta con il Napoli

IN PARITÀ

Milan-Juventus (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Napoli-Como (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Juventus-Atalanta (in attesa del ritorno)

(in attesa del ritorno) Como-Atalanta

Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nei prossimi mesi. Di seguito, una tabella riepilogativa: per ogni incrocio viene indicata la squadra in vantaggio negli scontri diretti: