Milan, stallo per André: il club potrebbe rivolgersi alla FIFA

A mancare è però la firma del presidente del club brasiliano, che detiene il 70% del cartellino , mentre il restante 30% è in mano alla famiglia, che ha già accettato il trasferimento in Italia. Ma per accelerare i tempi, il Milan ha intenzione di rivolgersi alla FIFA , come riporta ESPN, così da scavalcare il presidente Osmar Stabile .

In attesa di conquistare sul campo la qualificazione alla prossima Champions League, il Milan si sta già muovendo sul mercato. Il club rossonero, infatti, è a un passo dall’acquisto di André , centrocampista brasiliano classe 2006 del Corinthians .

Un procedimento che è garantito dal regolamento FIFA quando due club si sono già scambiate le bozze contrattuali e gran parte dei documenti sono già stati firmati dai legali dei due club coinvolti nella trattativa. Una situazione che ricalca perfettamente quella fra Milan e Corinthians per André. In questi casi si applica il concetto giuridico di “proposta vincolante”, un documento formale che stabilisce un impegno tra le parti, obbligandole a rispettare termini, cifre e condizioni stabilite.

Il club rossonero è in attesa della firma del presidente del club brasiliano, ma qualora questa ritardasse ancora, il club rossonero è pronto a rivolgersi alla FIFA presentando tutta la documentazione necessaria e delle mail certificate che le due società si sono scambiate per formalizzare l’affare. Come detto, André attende speranzoso per il suo arrivo in Italia con la famiglia che ha già dato il suo benestare per il trasferimento, rinunciando al suo 30% del cartellino, e trovando un accordo quinquennale per il contratto.

Per quanto riguarda, invece, il 70% del cartellino in mano al Corinthians, a fine settimana scorsa il Milan ha trovato l’accordo per una cifra di 15 milioni di euro fissi più 2 di bonus. Nel contratto, poi è garantito al club brasiliano il 20% sulla possibile futura rivendita. I prossimi giorni saranno determinanti per quello che viene considerato uno dei maggiori talenti del calcio brasiliano, pronto a sbarcare in Italia.