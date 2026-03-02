Il Qatar sospende tutti gli eventi sportivi: a rischio la Finalissima tra Argentina e Spagna

In seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la cui risposta ha scatenato una vera e propria guerra nelle regione mediorientale, la Qatar Football Association ha rinviato tutti i tornei e le partite in programma fino a data da destinarsi.

Una situazione in continua evoluzione, che vede molti paesi dell’area, dal Qatar agli Emirati Arabi, passando per l’Arabia Saudita, in stato di allerta massima con spazi aerei chiusi e aeroporti messi in stand-by fino a quando la situazione non rientrerà. L’attenzione è rivolta ora ai possibili colloqui di pace fra Iran e Stati Uniti.