Il Qatar sospende tutti gli eventi sportivi: a rischio la Finalissima tra Argentina e Spagna

In seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, la cui risposta ha scatenato una vera e propria guerra nelle regione mediorientale, la Qatar Football Association ha rinviato tutti i tornei e le partite in programma fino a data da destinarsi.
Una situazione in continua evoluzione, che vede molti paesi dell’area, dal Qatar agli Emirati Arabi, passando per l’Arabia Saudita, in stato di allerta massima con spazi aerei chiusi e aeroporti messi in stand-by fino a quando la situazione non rientrerà. L’attenzione è rivolta ora ai possibili colloqui di pace fra Iran e Stati Uniti.
Parlando di sport, va sottolineato come la Finalissima, la partita in cui si affrontano le nazionali campioni del Mondo e d’Europa, è in programma proprio in Qatar, al Lusail Stadium e vedrà protagoniste Argentina e Spagna il prossimo 27 marzo.
Al momento, non sono arrivate comunicazioni ufficiali su un possibile annullamento della partita amichevole, ma ovviamente la situazione attuale di grande tensione rende la gara in bilico, come confermato dal quotidiano spagnolo As. Anche se, come detto, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito all’annullamento della partita.
Intanto, il calcio, e lo sport in generale, è stato messo in pausa in attesa con gli ottavi di finale della Champions League asiatica che sono stati annullati dalla AFC e riprogrammati a data da destinarsi.