La Lazio scivola ancora in Borsa: dalla smentita titolo in calo del 17%

A Piazza Affari, il titolo della società di Claudio Lotito ha registrato un -8,61% con le azioni che sono scese a 1,22 euro l’una per una capitalizzazione di mercato pari a 84,67 milioni . Una caduta che segue la giornata di venerdì dove il titolo biancoceleste aveva chiuso in positivo dell’1,91%.

Si trattava di un colpo di coda che arrivava dopo l’annuncio della proprietà, attraverso una comunicato pubblicato sul sito ufficiale, dove si ribadiva come la società non fosse in vendita, andando a smentire le numerose indiscrezioni circolate nei giorni precedenti.

In quella giornata il titolo a Piazza Affari perse il 7,17% e considerando il -8,61% di oggi, la flessione in quattro sedute è stata pari a 16,7%. Questi ultimi risultati fanno da contraltare al trend positivo che si era registrato fino a martedì, il giorno prima della nota ufficiale del club sulle voci di cessione, che aveva portato il titolo ai suoi massimi da giugno 2020 con le azioni che avevano toccato 1,4650 euro per azione con un guadagno, nel mese di febbraio e fino al quel momento, pari al 39%.