Serie A, la Juventus guida le classifiche dei club più citati su media e social: la graduatoria dopo 27 giornate

La Juventus, dopo l’uscita dalla Champions, riacciuffa il pareggio all’ultimo minuto, mentre la Roma si mangia le mani per l’occasione sprecata. L’Inter mantiene un trend positivo stabile in campionato, guardando allo scudetto. Tutti risultati che posizionano Juventus e Inter ai vertici delle menzioni su social, stampa e web.
Questo il verdetto della rilevazione di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 26esima giornata.
MediaScore giornata 27 – Come cambia la classifica sui social
La classifica di questa settimana non cambia per le prime cinque in classifica. Le prime due non si toccano: Juve e Inter dominano, qualsiasi cosa accada, rispettivamente con 62.800 e 61.900 menzioni sui social. I numeri dimostrano che le polemiche arbitrali stanno scemando, lasciando spazio al campo, dopo due settimane di vero fuoco per le due squadre. Il Milan, con 32.800 menzioni, rimane stabile, seppur distante dalle prime due. La vittoria contro la Cremonese rende felici i supporter rossoneri, ma non li entusiasma: risultato considerato scontato?
La vittoria in trasferta del Napoli contro gli acerrimi avversari del Verona consolida la quarta posizione, con 31.200 menzioni, anche grazie al gol all’ultimo respiro di Big Rom Lukaku. Per finire, è la Roma a chiudere la top 5 menzioni, con 18.300 menzioni.
La classifica social non cambia troppo: la maggior parte delle squadre rimane ancorata al suo posto in classifica. Il salto più grande (in negativo) l’hanno fatto i lariani del Como, perdendo quattro posizioni e scendendo al decimo posto in classifica, con 7.600 menzioni. La Lazio sale tragicamente al sesto posto: la maggior parte dei commenti è negativa e critica società e giocatori: 12.700 menzioni, che pesano tutte. A cadere in basso è la Cremonese, che, complice una prestazione ampiamente dimenticabile contro il Milan, perde due posizioni e scivola al quattordicesimo posto.
MediaScore giornata 27 – I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre e i principali trend sulle piattaforme social, il dibattito ha avuto diversi temi:
- Juve: la speranza è l’ultima a morire. I bianconeri la fanno da padroni sui social, grazie al pareggio al cardiopalma contro la Roma. L’ultima prestazione della Juve ha smorzato un destino amaro per i tifosi della Vecchia Signora: 3-3 contro i giallorossi, con il gol all’ultimo di Gatti. Nonostante la squadra non abbia vinto nessuna delle ultime quattro partite e sia stata eliminata dalla Champions, lo spirito visto in campo mantiene in piedi la speranza di qualificarsi per la “Coppa dalle grandi orecchie” del prossimo anno. Nel frattempo, la questione arbitrale rimane, seppur sullo sfondo: le dichiarazioni di Massimo Giletti sul coinvolgimento dell’ex presidente nerazzurro Facchetti, fanno discutere.
- Romanisti con l’amaro in bocca. Il gioco spumeggiante dei capitolini non riesce a conquistare i tre punti contro la Juve e i tifosi si sentono fregati. Ad ogni modo, la partita all’OIimpico conferma un buon periodo di forma per i giallorossi, che ottengono il quarto risultato utile di fila. A questo, si aggiunge il primato: la Roma è la migliore difesa tra i top 5 campionati europei. I tifosi, che stavano pregustando i tre punti contro l’ex Spalletti, si sono visti crollare il mondo addosso proprio nei minuti finali. Ai risultati sul campo si aggiungono le discussioni su ciò che avviene fuori: i progetti strutturali per il nuovo stadio fomentano la tifoseria, che non attende altro.
- Inter: successo stabile. La squadra di Chivu sembra non voler perdere l’equilibrio dopo la pesante uscita dalla Champions per mano del Bodø/Glimt. I social non si sono fatti attendere, sottolineando il goffo scivolone dell’Inter contro una squadra sicuramente più modesta. Nonostante i giorni di turbolenza sui social e tifosi rumoreggianti, il campionato sembra essere una questione a parte per i nerazzurri, che sognano il ventunesimo tricolore. Il mancino di Dimarco incanta e i social sembrano apprezzare. Adesso tocca mantenere alta la concentrazione e non farsi distrarre da eventuali commenti.
MediaScore giornata 27 – Classifica media
La classifica stampa e web rimane di dominio bianconero, con l’Inter a seguire. La capolista guarda dall’alto le avversarie, con 19.332 citazioni; i nerazzurri di Milano a 18.403 citazioni. La Roma sfrutta il rocambolesco tre pari con la Juve per guadagnare una posizione e piazzarsi terza in classifica, con 12.707 menzioni.
Il Napoli di Conte procede ad emozioni limitate, scendendo al quarto posto, con uno score di 11.917. Il Milan, dopo la sconfitta della scorsa settimana, torna a ingranare, guadagnandosi il quinto posto, con 10.664 menzioni.
Analisi del Sentiment
La bilancia del sentiment continua ad essere negativa per la Juve, con commenti negativi in maggioranza rispetto a quelli positivi; i bianconeri sono reduci da un’esperienza negativa in Champions, che non li aiuta da questo punto di vista. La forbice per l’Inter è ancora peggio, con un il 17% di commenti negativi, dovuti alle critiche costanti dei tifosi avversari, ai quali si aggiungono i mugugni dei sostenitori per la brutta prestazione contro il Bodø/Glimt.
Anche i cugini del Milan non se la passano bene, con la squadra che non convince neppure sui social e la filosofia di Allegri non basta più: il 16% dei commenti è negativo. Peculiare il caso del Napoli, che viene discusso anche a causa di uno spiacevole episodio avvenuto allo stadio di Bergamo, dove una scolaresca è stata presa di mira dai tifosi dell’Atalanta.