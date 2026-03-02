Serie A, la Juventus guida le classifiche dei club più citati su media e social: la graduatoria dopo 27 giornate

Questo il verdetto della rilevazione di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 26esima giornata.

La Juventus, dopo l’uscita dalla Champions, riacciuffa il pareggio all’ultimo minuto, mentre la Roma si mangia le mani per l’occasione sprecata. L’Inter mantiene un trend positivo stabile in campionato, guardando allo scudetto. Tutti risultati che posizionano Juventus e Inter ai vertici delle menzioni su social, stampa e web.

MediaScore giornata 27 – Come cambia la classifica sui social

La classifica di questa settimana non cambia per le prime cinque in classifica. Le prime due non si toccano: Juve e Inter dominano, qualsiasi cosa accada, rispettivamente con 62.800 e 61.900 menzioni sui social. I numeri dimostrano che le polemiche arbitrali stanno scemando, lasciando spazio al campo, dopo due settimane di vero fuoco per le due squadre. Il Milan, con 32.800 menzioni, rimane stabile, seppur distante dalle prime due. La vittoria contro la Cremonese rende felici i supporter rossoneri, ma non li entusiasma: risultato considerato scontato?

La vittoria in trasferta del Napoli contro gli acerrimi avversari del Verona consolida la quarta posizione, con 31.200 menzioni, anche grazie al gol all’ultimo respiro di Big Rom Lukaku. Per finire, è la Roma a chiudere la top 5 menzioni, con 18.300 menzioni.

La classifica social non cambia troppo: la maggior parte delle squadre rimane ancorata al suo posto in classifica. Il salto più grande (in negativo) l’hanno fatto i lariani del Como, perdendo quattro posizioni e scendendo al decimo posto in classifica, con 7.600 menzioni. La Lazio sale tragicamente al sesto posto: la maggior parte dei commenti è negativa e critica società e giocatori: 12.700 menzioni, che pesano tutte. A cadere in basso è la Cremonese, che, complice una prestazione ampiamente dimenticabile contro il Milan, perde due posizioni e scivola al quattordicesimo posto.